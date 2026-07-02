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సోలార్‌ సీసీటీవీ కెమెరాలు

Jul 2 2026 3:11 AM | Updated on Jul 2 2026 3:11 AM

రైల్వే భద్రత, రక్షణకు..

భువనేశ్వర్‌: భద్రత, రక్షణ నిర్ధారణలో తూర్పు కోస్తా రైల్వే నిఘాను పటిష్టం చేయడంలో సౌర శక్తి వినియోగం జోడించడం విశేషం. రైలు కార్యకలాపాలు, రైల్వే ఆస్తులు, ప్రయాణికుల భద్రత, రక్షణ కల్పించడంలో సాంకేతికత ఆధారిత వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తోంది. భారత ప్రభుత్వ వికసిత్‌ భారత్‌ 2047 దార్శనికత విస్తృత లక్ష్యాల కింద సురక్షిత, సుస్థిర, స్మార్ట్‌ రైల్వే నెట్‌వర్క్‌ విస్తరణ లక్ష్యంతో తూర్పు కోస్తా రైల్వే చురుగ్గా కొనసాగుతు జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించింది. తూర్పు కోస్తా రైల్వే సౌర శక్తితో పని చేసే సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి విజయవంతంగా నిర్వహిస్తుంది. సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో 500కు పైగా ఈ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌ నాటికి 2,000కు పైగా సౌర శక్తితో పని చేసే సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యంతో తూర్పు కోస్తా రైల్వే నిబద్ధతను చాటుకుంటోంది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం సౌర శక్తి సీసీ టీవీ కెమెరాల ఏర్పాటు చేయడంలో భారతీయ రైల్వేలో అగ్రగామిగా కొనసాగుతుంది. ఈ కెమెరాలను జోన్‌ వ్యాప్తంగా స్టేషన్‌ ప్రాంగణాలు, లెవెల్‌ క్రాసింగ్‌లు, మార్షలింగ్‌ యార్డులు, వంతెనలు, రైలు పట్టాల మార్గాలు మరియు ఇతర కీలక విభాగాలతో సహా సున్నితమైన, ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాలలో వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయడం కొనసాగిస్తున్నారు. భద్రత, రక్షణ కార్యాచరణ కష్టతరమైన మారుమూల ప్రాంతాల్లో నిరంతర నిఘా కోసం పూర్తిగా సౌర శక్తితో పనిచేసే ఈ అధునాతన నిఘా వ్యవస్థ అత్యంత ప్రయోజనకారిగా ఉంటుంది. సంప్రదాయ విద్యుత్‌ వినియోగం పరిమితమై నిరంతరాయంగా 24 గంటల పర్యవేక్షణ సుసాధ్యం చేయడంలో ఈ వ్యవస్థ ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుందని సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. సౌర శక్తితో పనిచేసే సీసీటీవీ కెమెరాలను విస్తృతంగా ఏర్పాటు చేయడం వల్ల రైల్వే మౌలిక సదుపాయాలు, రైలు

కార్యకలాపాలపై పర్యవేక్షణ సామర్థ్యాలు గణనీయంగా మెరుగుపడుతున్నాయి.

విధ్వంసాలకు చెక్‌..

ఈ రియల్‌ టైమ్‌ నిఘా వ్యవస్థ రైలు మార్గాల్లో అక్రమ చొరబాటులు, కేబుల్‌ దొంగతనం, విధ్వంసం, రాళ్ల దాడి, ఇతరేతర చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాలను నివారించడంలో పూర్తి స్థాయి ఫలితాలను సాధిస్తుందని రైల్వే యంత్రాంగం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది. విధ్వంసకర సంఘటనల్లో సంఘ విద్రోహక శక్తుల్ని గుర్తించడంలో రైల్వే శాఖ, భద్రత పరిరక్షణ వర్గాలకు ఈ వ్యవస్థ పటిష్టమైన చేయూతగా అక్కరకు వస్తుంది. సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డ్‌ చేయబడిన ఫుటేజ్‌ అందుబాటులో ఉండటం వలన సత్వర దర్యాప్తు, వేగవంతమైన ప్రతిస్పందన, సమర్థవంతమైన అమలుకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. తద్వారా మెరుగైన భద్రత, కార్యాచరణ సామర్థ్యానికి దోహదపడుతుంది. రైల్వే కార్యకలాపాల కోసం ఆధునిక, సుస్థిర, పర్యావరణ బాధ్యతాయుతమైన సాంకేతికతలను అవలంబించడంతో పునరుత్పాదక సౌరశక్తిని ఉపయోగించడం ద్వారా సీసీటీవీ నెట్‌వర్క్‌ కనీస నిర్వహణ అవసరాలతో పునరావృతం అయ్యే విద్యుత్‌ ఖర్చులు లేకుండా పని చేస్తోంది. నామ మాత్రపు ఖర్చుతో పర్యావరణ అనుకూలమైనదిగా బహుముఖ ప్రయోజనకారిగా నిలుస్తుంది.

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