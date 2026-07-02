కలప పట్టివేత

జయపురం: జయపురం సబ్ డివిజన్ బొరిగుమ్మ అటవీ విభాగ సిబ్బంది మంగళవారం రాత్రి లక్షల రూపాయల విలువైన కలపను పట్టుకున్నారు. రణస్పూర్ సమీప అటవీ ప్రాంతంలో తనిఖీలు చేస్తుండటంతో ఓ వ్యాన్ను ఆపారు. లోపల తనిఖీ చేయగా 42 కలప బల్లలు, క్వింటాల్ వంట కలప గుర్తించి సీజ్ చేశారు. ఈ ఘటనలో సోమారు పూజారిని అరెస్టు చేసినట్లు రేంజర్ డొంబురుదొర గొమాంగో వెల్లడించారు.
లోయిలోకి కారు బోల్తా
● బాలుడు మృతి
● నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు
కొరాపుట్: కారు అదుపుతప్పి 300 అడుగుల లోతులోని లోయలో బోల్తా కొట్టింది. ఈ ఘటనో బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. మరో నలుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ సంఘటన కొరాపుట్ జిల్లా లక్ష్మీపూర్ సమితి కక్కిరిగుమ్మ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని తుత మట్టంగి జలపాతానికి వెళ్లే మార్గంలో బుధవారం చోటుచేసుకుంది. పర్యాటకుల కారు అదుపు తప్పి లోయలో పడటాన్ని స్థానికులు క్షతగాత్రులను రక్షించి కక్కిరిగుమ్మ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పలువురి పరిస్థితి విషమించడంతో వారిని కొరాపుట్ జిల్లా కేంద్రంలోని సాహిద్ లక్ష్మణ్ నాయక్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకి తరలించారు. అక్కడ గాయపడిన వారిలో ఆధిత్య బిసోయి (2) మృతి చెందాడు. మరో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. బాదితులంతా కక్కిరిగుమ్మ, లుల్లా గ్రామాలకు చెందిన వారు.
డీపీసీ చైర్మన్ కార్యదర్శిగా అట్టి సురేష్
కొరాపుట్: నబరంగ్పూర్ జిల్లా ప్లానింగ్ బోర్డు చైర్మన్గా గౌరీశంకర్ మజ్జికి ప్రభుత్వ కార్యదర్శిగా అట్టి సురేష్ నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు బుధవారం రాష్ట్ర ప్లానింగ్ బోర్డు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. గతంలో జిల్లా కలెక్టర్కు సెక్రటరీగా ఉన్న సురేష్ తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు. ఎన్నికల అనంతరం బీజేపీ నబరంగ్పూర్ ఎమ్మెల్యే గౌరీశంకర్ మజ్జి సలహాదారుడిగా కొనసాగుతున్నారు. ప్రభు త్వం మంత్రి హోదాతో కూడిన డీపీసీ చైర్మన్గా చేసింది. దాంతో సురేష్ కూడా ప్రభుత్వ కార్యదర్శిగా నియమితులయ్యారు. నబరంగ్పూర్ తెలుగు సంఘాలకు సమన్వయం చేస్తూ తెలుగు ప్రజలకు సహాయ సహకారాలు అందజేస్తున్న సురేష్కు తెలుగు సంఘాల ప్రతినిధులు అభినందనలు తెలియజేశారు.
బాల్య వివాహాల రద్దుకు ‘వ్యూహాత్మక కార్యాచరణ’
పర్లాకిమిడి: బాల్య వివాహాలు రద్దుకు జిల్లా స్థా యి కార్యాచరణ, ఓరియెంటేషన్ కార్యక్రమం స్థానిక జిల్లా పరిషత్ కాన్ఫరెన్సు హాల్లో ఏడీఎం ఫల్గుణి మఝి, జిల్లా పరిషత్ ముఖ్యకార్యనిర్వాహణ అధికారి దయామయ పాడీ అతిథులుగా విచ్చేసి ప్రారంభించారు. వారితో పాటు జిల్లా ముఖ్య విద్యాధికారి మయాధర్ సాహు, జిల్లా శిశు సంరక్షణ అధికారి అరుణ్ కుమార్ త్రిపాఠి, జిల్లా సామాజిక సంక్షేమశాఖ అధికారి మనోరమా దేవి, ఎన్జీఓ, స్టేక్ హోల్డర్స్ పాల్గొ న్నారు. యూనిసెఫ్ సహాకారంతో జరిగిన ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో యూనిసెఫ్ పరామర్శ అధికారి ఘసిరాం పండా మాట్లాడుతూ.. 2023లో గజపతి జిల్లా బాల్య వివాహా రహిత జిల్లాగా రాష్ట్రంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉండేదన్నారు. తిరిగి మరలా కొన్ని బాల్య వివాహాలు చోటుచేసుకున్న ఘటనలు పునరావృతమయ్యాయని ఘసిరాం పండా అన్నారు. జిల్లాలోని శిశుసంక్షేమ శాఖ అధికారులు, అంగన్వాడీ, ఒన్ స్టాప్ సెంటర్, చైల్డ్లైన్, ఇతర స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు బాల్య వివాహాల నిరాకరణకు దృష్టి పెట్టాలన్నారు. బాల్యవివాహాల రద్దుకు వ్యహాత్మక కార్యాచరణ ప్రణాళిక సావనీర్ను అధికారులు విడుదల చేశారు. ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో ప్రోగ్రాం అధికారి సరలా పాత్రో, జ్యువెనెల్ కోర్టు ప్యాలన్ లాయర్ భాగ్యలక్ష్మీనాయక్, సి.సి.డి స్వచ్ఛంద సంస్థ కార్యదర్శి ఎ.జగన్నాథరాజు పాల్గొన్నారు.