వృద్ధుడి హత్య కేసులో ముగ్గురు అరెస్టు

● పాతకక్షలే హత్యకు కారణమని పోలీసుల వెల్లడి
జయపురం: వృద్ధుని హత్య కేసులో ముగ్గురిని అరెస్టు చేసినట్టు జయపురం పోలీసులు బుధవారం వెల్లడించారు. జయపురం పోలీసు సబ్డివిజన్ బొయిపరిగుడ సమితి చికాపాకూర్ గ్రామ పంచా యితీ కావుకుండ గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మణ గొలారి మంచంపై నిద్రిస్తుండగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు గొంతుకోసి దారుణంగా హతమార్చారు. ఈ హత్య పాతకక్షల వలనే జరిగిందని జయపురం సబ్డివిజన్ పోలీసు అధికారిని అర్చిత మిత్తల్ బుధవారం వెల్లడించారు. బొయిపరిగుడ పోలీసు స్టేషన్లో పోలీసులు నిర్వహించిన మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశంలో మిత్తల్ వృద్ధుని హత్య ఉదంతాన్ని వివరించారు. లక్ష్మణ గొలారి తన ఇంటిముందు మంచంపై నిద్రిస్తుండగా అర్ధరాత్రి హత్యకు గురయ్యారన్నారు. అయితే పాతకక్షలతోనే హత్య జరిగినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైందని పోలీసు అధికారిణి మిత్తల్ స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు జరిపిన బొయిపరిగుడ పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారన్నారు. అరెస్టయినవారిలో బొయిపరిగుడ సమితి చికాపూర్ పంచాయతీకి చెందిన గౌరచంద్ర గౌఢ, గురు ఖొర, మహాదేవ్ గౌఢ ఉన్నా రన్నారు. కేసును ఛేదించిన బొయిపరిగుడ పోలీసులను అభినందించారు. నిందితులు ముగ్గురూ గ్రామంలో ఎల్లప్పుడూ లక్ష్మణ గొలారితో గొడవ పడుతూ ఉండే వారన్నారు. అందువలన వారికి లక్ష్మణ గొలారితో శత్రుత్వ ఏర్పడిందన్నారు. కక్ష పెంచుకున్న నిందితులు గొల్లారిని హత్య చేయా లని నిర్ణయించారన్నారు. ముగ్గురూ అదును చూసి లక్ష్మణ గొలారి నిద్రిస్తుండగా పదునైన ఆయుధంతో గొంతుకొని హతమార్చినట్టు పేర్కొన్నారు. అరెస్టయిన నిందితులను జయపురం కోర్టులో హాజరుపరిచామన్నారు. మీడియా ప్రతినిధుల సమావేశంలో ఎస్డీపీవోతో పాటు బొయిపరిగుడ పోలీసు అధికారి డొంబురుదొర బత్రియ ఉన్నారు.