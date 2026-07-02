సబ్సిడీని వినియోగించుకోవాలి

పర్లాకిమిడి: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అందజేస్తున్న సబ్సిడీలు, సింగిల్ విండో పద్ధతిని గజపతి జిల్లాలో ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు వినియోగించుకోవాలని జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ జనరల్ మేనేజర్ బిభు రంజన్ స్వయిని అన్నారు. స్థానిక ఆర్.శెట్టి భవనంలో ఉద్యామీ ఒడిశా, ఎం.ఎస్.ఎం.ఈ ముగింపు సమావేశానికి విచ్చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీకృష్ణచంద్ర గజపతి కళాశాల ఎకానమిక్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ప్రియబ్రత శథపథి, ఉద్యానవనాల శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జుస్మంత బెహారా, జిల్లా లీడ్ బ్యాంకు మేనేజర్ మహేశ్వర మండల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సూక్ష్మ, బృహాత్తర పరిశ్రమలు స్థాపించి విజయం సాధించిన ఔత్సాహిక పెట్టుబడిదారులకు ఇన్సెటివ్ కింద చెక్కులను అందజేశారు. గుమ్మ రోడ్డులో జీడి ఫ్యాక్టరీ శ్రీనివాసా కాజ్యూ ఇండస్ట్రీ అధినేత రాజుకు రూ.67వేలు, కాశీనగర్కు చెందిన బోయిన వాసుకు రూ.2.22 లక్షలు, లక్ష్మీ రైస్ మిల్లరు యజమాని, ఇతర కుటీర పరిశ్రమల అధినేతలకు బ్యాంకు రుణాలు తెచ్చి పెట్టుబడిపెట్టిన వారికి ఇన్సెటివ్ను జిల్లా పరిశ్రమల అధికారి బిభురంజన్ స్వయిని చెక్కులను అందజేశారు. కుటీర పరిశ్రమలు, వికసిత్ ఒడిశా, వికాస్రో ధార, ఒడిశా సారా ... అంశంపై వక్తృత్వ, రచన, పెయింటింగ్ పోటీల్లో విజేతలకు ప్రశంసాపత్రాలను అధికారులు అందజేశారు.