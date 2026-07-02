పాముకాటుతో మహిళ మృతి

మల్కన్గిరి: పాముకాటుతో మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ సంఘటన జిల్లాలోని మల్కన్గిరి సమితి పాలకొండ గ్రామంలో బుధవారం చోటుచేసుకుంది. నలినీజాని గొడపై ఉన్న చీపురును తీస్తుండగా అక్కడ ఉన్న నాగుపాము ఆమె చేతిపై కాటువేసింది. దీంతో ఆందోళన చెందిన నలినీజాని కేకలు వేయడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆటోలో మల్కన్గిరి ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే చికిత్స ప్రారంభమైన అరగంటలోనే ఆమె కన్నుమూశారు. మల్కన్గిరి పోలీసు ఐఐసీ రీగాన్ కిండో ఆస్పత్రికి చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగిచారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు. నలినీజాని మృతితో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా రోదించారు. మృతురాలి భర్త ఉపాధ్యాయుడుగా పని చేస్తున్నారు. ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. తోటి ఉపాధ్యాయుడు భార్య మృతి సమాచారం తెలుసుకున్న సిబ్బంది ఆస్పత్రి వద్దకు చేరుకున్నారు.