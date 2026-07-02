గజపతి జిల్లా బీజేపీ నూతన కార్యవర్గం

పర్లాకిమిడి: బీజేపీ జిల్లా నూతన కార్యవర్గం ఎన్నికై ంది. అలాగే రాష్ట్ర యువ మోర్చా అధ్యక్షులు అభిలాష్ పండా, గజపతి జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షులుగా నబకిశోర్ శొబోరో, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులుగా కోడూర నారాయణరావు, జిల్లా యువమోర్చా అధ్యక్షులుగా మోహానా నియోజికవర్గానికి చెందిన సత్యజిత్ బిశోయిని ఎంపిక చేసినట్టు తెలియజేశారు. యువమోర్చా ఉపాధ్యక్షులుగా నరేష్ పలక, పిన్నింటి మోహన్, రమేష్ మఝి, సాధారణ కార్యదర్శులుగా కె.విజయకుమార్, బయోధర్ బోడోకుమార్, కార్యదర్శిగా జుగల్ కిశోర్ చౌదురి, సింగిపురం చైతన్య, సుధాంశు శేఖర్ దీక్షిత్, కోశాధికారిగా ప్రదీప్ బిశోయి, మీడియా కోఆర్డినేటరుగా రౌతు భార్గవ్లు ఎన్నికయ్యారు. వీరి ఎన్నికపై మాజీ ఎమ్మెల్యే, కోడూరు నారాయణరావు, జిల్లా అధ్యక్షులు నబకిశోర్ శోబోరో అభినందనలు తెలియజేశారు.