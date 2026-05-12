జూన్‌ 1 నుంచి మహేంద్ర మేళా

పర్లాకిమిడి శ్రీజగన్నాథ మందిరం నుంచి బయలుదేరిన మహంత హరిహారదాస్, డుల్లుమిశ్రా,
దుర్గాప్రసాద్ పాణిగ్రాహి తదితరులు
పర్లాకిమిడి: గజపతి జిల్లా రాయగడ బ్లాక్ మహేంద్రగిరి పర్వతంపై పురుషోత్తం మాసం పురస్కరించుకుని మహేంద్రగిరి మేళా జూన్ 1 నుంచి 9 వరకూ జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే దీనిపై అక్కడి బిశ్వబసు సవర సంస్కృతి సమాజ్ మంచ్ నాయకులు వ్యతిరేకించారు. అయితే సోమవారం విశ్వహిందూ పరిషద్, భజరంగ్ దళ్ సభ్యులు సాధుసంతవులతో కలిసి మహంద్ర గిరి వద్ద శుభరాట పాతడానికి బయలుదేరారు. ఈ ఏడాది అధిక ఆషాఢ మాసంలో పురుషోత్తం మాసం వచ్చింది. ఇది ఏన్నో ఏళ్లకు మాత్రం రాదు. అందువల్ల యమునానదికి, సరస్వతీ నదికి పుష్కరాలు జూన్ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అందువల్ల ఈ పురుషోత్తమాసంలో మహేంద్రగిరిపై వెలిసి ఉన్న పరశురాం క్షేత్రంలో తొలిసారిగా మహేంద్రగిరి మేళా జరుగుతుందని, దీనివల్ల అక్కడ పర్యావరణం కలుషితం కాదని, కొందరు కావాలనే మేళాను వ్యతిరేకిస్తున్నారని మహంత రామానంద దాస్ అన్నారు. తొలుత శ్రీజగన్నాథ మందిరం వద్ద శాస్త్రోత్తంగా పూజలు చేసి పర్లాకిమిడి నుండి మహేంద్రగిరికి బయలుదేరారు. మహేంద్రానికి ఇతర జిల్లాలు నుండి వచ్చే సాధుసంతువులు, పర్యాటకుల కోసం అధికార యంత్రాంగం అనేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. శుభకార్యానికి చేయూత నిస్తూ బిజే పీ మాజీ అధ్యక్షులు సిధ్ధేశ్వర మిశ్రా, మహాంత డా.హారిహార దాస్, దుర్గాప్రసాద్ పాణిగ్రాహి, లోకనాథ మిశ్రా, సత్యసాహు, ఇతర సాధుసంతువులు పాల్గొన్నారు.