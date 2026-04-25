శనివారం శ్రీ 25 శ్రీ ఏప్రిల్ శ్రీ 2026
హైటెక్ సముదాయంలో..
భువనేశ్వర్: హై టెక్ వైద్య బోధన ఆస్పత్రి సముదాయంలో బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో 700 మందికి పైగా నర్సింగ్ అధికారులు, సూపర్వైజర్లు, నర్సింగ్ విద్యార్థులు ప్రాణరక్షక శిక్షణ పొందారు. ప్రతి ప్రాణం విలువైనది. ఈ శిక్షణ ద్వారా ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలను కాపాడగలిగే మెలకువలు తెలుసుకున్నారు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పలు సందర్భాల్లో అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు, నీటిలో మునిగిపోవడం వంటి ఆకస్మిక ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో బాధితుల ప్రాణాలను తక్షణ మౌలిక వనరులతో ఎలా కాపాడాలి అనే కోణంలో అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులు శిక్షణ ఇచ్చారు. రైలు, విమానం, బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు లేదా జన సమూహంలో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి గుండెపోటుకు గురైతే సీపీఆర్, ఎయిర్వే వంటి ప్రాణరక్షక శిక్షణ ప్రాణాలను కాపాడటానికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు తెలిపారు. ఈ శిక్షణ వృత్తి జీవితంలో ప్రజలకు సేవ చేయడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుందని నర్సింగ్ అధికారులు విద్యార్థులకు వివరించారు. కార్యక్రమంలో హైటెక్ మెడికల్ కాలేజీకి చెందిన పలువురు సీనియర్ వైద్యులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.