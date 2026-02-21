‘సైబర్ కవచ్’ ప్రత్యేక డ్రైవ్
పర్లాకిమిడి: గజపతి జిల్లాలో సైబర్ మోసాలు అరికట్టేందుకు ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ నుంచి 27వ తేదీవరకు ‘సైబర్ కవచ్’ అనే ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నామని ఎస్పీ జ్యోతింద్ర పండా తెలిపారు. స్థానిక రాణిపేట డీపీవో కార్యాలయంలో శుక్రవారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. గత కొన్నేళ్లుగా జిల్లాలోని మోహనా, ఆర్.ఉదయగిరి, గారబంద, పర్లాకిమిడి, కాశీనగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో సైబర్ మోసాలబారిన ప్రజలు ఎక్కువగా పడినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. కొందరి అమాయకులతో వివిధ బ్యాంకుల్లో కొత్త బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచి, వారి అకౌంట్లలో సైబర్ కేటుగాళ్లు సొమ్ములు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినందుకు వారికి నెలకు కొంత కమిషన్ ఇస్తున్నట్టు దర్యాప్తులో తేలిందన్నారు. వాటిలో 11 మంది ఖాతాదారులకు స్టేషన్లకు పిలిపించి నోటీసులు ఇచ్చి పంపడం జరిగిందన్నారు. మొత్తం రూ.4.15 లక్షలు ఫ్రీజ్ చేశామన్నారు. సైబర్ మోసాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
బాణసంచా పేలి ముగ్గురు మృతి
భువనేశ్వర్: కటక్ జగత్పూర్ మహాజన్పూర్లో భారీ బాణాసంచా పేలుడు సంభవించింది. బాణాసంచా తయారు చేస్తుండగా ఈ విషాదకర సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ విషాద సంఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. పేలుడు సంభవించిన ఇంట్లో యజమాని భార్య, కోడలు, మనవరాలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరందర్ని హుటాహుటిన స్థానిక ఎస్సీబీ వైద్య బోధన ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ తొలుత తల్లి, బిడ్డ మరణించగా.. అనంతరం మరో మహిళ మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఇంటి యజమాని గోవింద నాయక్గా గుర్తించారు.
చెత్తకుప్పలో మృత పసికందు
రాయగడ: స్థానిక గోదావరీస్ నగర్లో అప్పుడే పుట్టిన పసికందును పడేసిన ఘటన శుక్రవారం చోటు చేసుకుంది. అటువైపుగా వెళ్తున్న కొందరు ఆ పసికందును చూసి చుట్టుపక్కల వారికి చెప్పారు. అంతా వచ్చి చూసేసరికి ఆ పసికందు చనిపోయినట్లు గుర్తించారు. అనంతరం పోలీసులకు సమాచారం అందజేశారు. అయితే శుక్రవారం రాత్రి మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చిన తల్లి ఆ శిశువు మృతి చెందిన తర్వాత ఇలా చెత్తకుప్పల్లో పడేసి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. పోలీసులు మృత దేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రోడ్డు ప్రమాదంలో
యువకుడికి గాయాలు
రాయగడ: రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక యువకుడికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. గాయాలైన వ్యక్తి జిల్లాలోని కల్యాణ సింగుపూర్ సమితి బుడాగుడ పంచాయతీలోని అలండ గ్రామానికి చెందిన శంకరరావు కడ్రకగా గుర్తించారు. గురువారం సాయంత్రం శంకరరావు తన కొడుకును ట్యూషన్ నుంచి ఇంటికి తీసుకొచ్చేందుకు కృష్ణపాత్రో గుడ వద్ద బైకుపక్కన పెట్టి అక్కడే ఉన్న ఒక అరుగుపై కూర్చున్నాడు. అదే సమయంలో మరో బైకుపై ఆ మార్గం గుండా వస్తున్న వెంకన్న బెనియా అనే వ్యక్తి అదుపుతప్పి అరుగుపై కూర్చున్న శంకరరావును బలంగా ఢీకొన్నాడు. ఈ ఘటనలో శంకరరావు ఎడమ కాలికు తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి. వెంటనే అతడిని సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు చికిత్స చేసిన అనంతరం అతడి ఎడమ కాలును తొలగించాల్సి వచ్చింది. అనంతరం అతనిని జిల్లా కేంద్రాస్పత్రికి మెరుగైన చికిత్స కోసం తరలించారు.