● అభివృద్ధి పనుల పరిశీలన
జయపురం: కొరాపుట్ జిల్లా కలెక్టర్ మనోజ్ సత్యబాన్ మహాజన్ జయపురం సమితిలో నిర్మాణంలో ఉన్న వివిధ అభివృద్ధి పనులను శుక్రవారం పరిశీలించారు. రాణిగుడలోని గ్రామీణ వారపు సంతను సందర్శించి ప్రజలతో మాట్లాడి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం తెలంగిరి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ డ్యామ్ను సందర్శించారు. డ్యామ్ సమీపంలో వ్యూపాయింట్ పరిశీలించి ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక స్థలంగా రూపొందించేందుకు తగిన ప్రతిపాదన సమమర్పించాలని జయపురం సబ్కలెక్టర్, జయపురం సమితి బీడీవో శక్తి మహాపాత్రోలను ఆదేశించారు. అనంతరం మలిగుడ సమీపంలో టర్నెల్ వద్ద రైల్వే శాఖ జరుపుతున్న పనులను పరిశీలించి.. సకాలంలో పూర్తి చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు. రైల్వే పనులు పూర్తయితే ఆ ప్రాంతంలో పర్యాటకుల కోసం వ్యూ పాయింట్తో పాటు ఆశ్రమాన్ని నిర్మించేందుకు అవకాశం ఉందని కలెక్టర్ వెల్లడించారు. అనంతరం ఆంబాగుడ, రాణిగుడ గ్రామ పంచాయతీల సమీక్షా సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు. జిల్లా అభివృద్ధి విభాగ అధికారి బేణుదర శబర, ప్రభుత్వ ఇంజినీర్ బిజయ కుమార్ నంద, జూనియర్ ఇంజినీర్ రంజితపాణి ఉన్నారు.