జగన్నాథ స్వామి భూముల రక్షణే ధ్యేయం
భువనేశ్వర్: పూరీ శ్రీ జగన్నాథుడు రాష్ట్ర ప్రజల ఆరాధ్య దైవం. ఆయన ఆస్తులను రక్షించడం సమష్టి నైతిక బాధ్యత అని రెవెన్యూ శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ అరవింద్ కుమార్ పాఢి అన్నారు. శ్రీ జగన్నాథ భగవానునికి చెందిన భూములను రక్షించే లక్ష్యంతో స్థానిక లోక్ సేవా భవన్లో రెవెన్యూ కార్యదర్శి అధ్యక్షతన ఉన్నత స్థాయి సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో సుప్రీం కోర్టు, ఒడిశా హై కోర్టు జారీ చేసిన అన్ని ఆదేశాలు, తీర్పులను సమర్థంగా అమలు చేయడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని రెవెన్యూ కార్యదర్శి అధికారులను ఆదేశించారు.
శ్రీ జగన్నాథ ఆలయ పరిపాలన ద్వారా పూరీలోని శ్రీ జగన్నాథ మహాప్రభు పేరు మీద నమోదైన అన్ని భూ ఆస్తుల భూ రికార్డులను (రికార్డ్ ఆఫ్ రైట్స్ – ఆర్ఓఆర్) సరిదిద్దాల్సిన అవసరాన్ని డాక్టర్ అరవింద్ కుమార్ పాఢి నొక్కిచెప్పారు. పెండింగ్లో ఉన్న కేసులను త్వరగా పరిష్కరించాలని కోరారు. శ్రీ జగన్నాథ ఆలయ అధికార వర్గం అధీనం (ఎస్జేటీఏ)లో ఉండాల్సిన భూములను అక్రమ ఆక్రమణ కోరల నుంచి విముక్తి కలిగించాలని కోరారు. ముఖ్యంగా ఖుర్దా జిల్లాలోని వివిధ తహసీళ్లలో, జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారుల వెంట ఉన్న అక్రమ ఆక్రమణలను తొలగించడంపై దృష్టి సారించారు. ఖుర్దా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన ప్రతి నెల మొదటి బుధవారం మహాప్రభు భూ ఆస్తుల రక్షణపై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు.
మహాప్రభు భూ ఆస్తుల రక్షణ, నిర్వహణను బలోపేతం చేయడానికి రెవెన్యూ శాఖలో ప్రత్యేకంగా శ్రీ జగన్నాథ మహా ప్రభువు ల్యాండ్ సెల్ను ఏర్పాటు చేయాలని రెవెన్యూ కార్యదర్శి ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ పాఢి తన ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశాలు, ఇతర జిల్లాల్లో సమీక్షా సమావేశాలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు నిర్వహించబడతాయని తెలిపారు. సమావేశంలో అమృత్ రుత్ రాజ్, ఖుర్దా కలెక్టర్ రుతురాజ్, ఎస్జేటీఏ సీనియర్ అధికారి దేబబ్రత సాహు, రెవెన్యూ శాఖ భూ సంస్కరణల శాఖ సీనియర్ అధికారులు, ఖుర్దా జిల్లా సబ్ కలెక్టర్లు, తహసీల్దార్లు పాల్గొన్నారు.