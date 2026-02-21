ఆహారశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలి
● ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్
భువనేశ్వర్: ఆహార పౌరసరఫరాలశాఖ మంత్రి తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని విపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. ధాన్యం సేకరణ అంశంపై రాష్ట్ర శాసన సభలో శుక్రవారం గందరగోళం నెలకొంది. స్పీకర్ సురమా పాఢి సభను వాయిదా వేశారు. రైతుల నుంచి ధాన్యం సేకరణ అంశంపై సభలో మరోసారి తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రశ్నోత్తరాల సమయం ప్రారంభమైన వెంటనే బిజూ జనతా దళ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యులు ప్లకార్డులు, బ్యానర్లు ఊపుతూ, నినాదాలతో సభను దద్దరిల్లించారు. సభ కార్యక్రమాలకు అంతరాయం కలిగించడంతో సభ స్తంభించింది. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు నల్ల రిబ్బన్లు ధరించి నిరసన తెలియజేశారు. ప్రతిపక్ష సభ్యులు సరఫరాల శాఖ మంత్రి కృష్ణ చంద్ర పాత్రో రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వరి సేకరణలో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ ప్రతిపక్షాలు రెండు రోజులుగా శాసన సభలో నిరసన తెలుపుతున్న విషయం తెలిసిందే. శుక్రవారం ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి పునరావృతమైంది. విపక్షాలు పదే పదే నినాదాలు, ప్రదర్శనలతో సభని హోరెత్తించారు. నిరంతర గందరగోళం మధ్య స్పీకర్ సభను ఉదయం 11.30 గంటల వరకు వాయిదా వేశారు.