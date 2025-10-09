 అవిశ్వాస తీర్మానంపై ఓటింగ్‌ నేడు | - | Sakshi
రాయగడ: రాయగడ మున్సిపల్‌ వైస్‌ చైర్‌పర్సన్‌, న్యాయవాది శుభ్రపండపై 19 మంది కౌన్సిలర్లు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానానికి సంబంధించి గురువారం ఓటింగ్‌ ప్రక్రియ జరగనుంది. స్థానిక మున్సిపల్‌ కార్యాలయం సమావేశం మందిరంలో ఓటింగ్‌కు రంగం సిద్ధమయ్యింది. పట్టణాభివృద్ధికి సంబంధించి వైస్‌ చైర్‌పర్సన్‌ పండ తమకు ఎటువంటి విధంగా సహకరించడం లేదని ఆరోపిస్తు 19 మంది కౌన్సిలర్లు కలెక్టర్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ మేరకు ఒక వినతిపత్రంను కూడా సమర్పించారు. దీనిపై 19 మంది కౌన్సిలర్ల సంతకాల సేకరణ, పరిశీలనకు సంబంధించి మున్సిపాలిటీ కార్యనిర్వాహక అధికారి కులదీప్‌ కుమార్‌కు కలెక్టర్‌ ఆదేశించారు. పరిశీలన ప్రక్రియను పూర్తి చేసిన ఆయన సంబంధిత నివేదికను కలెక్టర్‌కు సమర్పించారు. దీంతో కలెక్టర్‌ ఈనెల 9వ తేదీన అవిశ్వాస తీర్మానానికి సంబంధించి తేదీని ఖరారు చేశారు.

ఇదీ విషయం

రాయగడ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 24 వార్డులు ఉండగా, గత మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో అధికారంలో ఉన్న బీజేడీ 21 మంది కౌన్సిలర్లను గెలిపించుకుంది. బీజేడీ అండదండలతో గెలుపొందిన శుభ్రపండ అనంతరం అందరి సహకారంతో వైస్‌ చైర్‌పర్సన్‌ పదవి దక్కించుకున్నారు. అయితే ఇటీవల చోటు చేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలకు సంబంధించి బీజేడీలో తీవ్ర అసంతృప్తి నెలకొనడంతో పాటు పార్టీ నాయకుల్లో విభేదాలు బహిర్గతమవ్వడంతో ఆ పార్టీకి నెక్కంటి భాస్కరరావు గుడ్‌ బై చెప్పారు. ఆయన అండతో గెలిచిన శుభ్ర పండ అతనిని విభేదించి బీజేడీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి జగన్నాథ సరక, సీనియర్‌ నాయకుడు సుధీర్‌ దాస్‌లతో చేతులు కలిపారు. దీతో శుభ్రపండను గద్దెదించాలని వ్యూహం పన్నిన నెక్కంటి ప్రయత్నమే ఈ అవిశ్వాస తీర్మానానికి కారణమని రాజకీయ నాయకుల అభిప్రాయం. అయితే శుభ్రపండకు అనుకూలంగా ఎంతమంది నిలుస్తారో వేచి చూడాల్సిందే. అత్యధిక శాతం మంది కౌన్సిలర్లు ఆమెను వ్యతిరేకిస్తుండడంతో ఆమె వైస్‌ చైర్‌పర్సన్‌ పదవి హుళక్కేనన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఓటింగ్‌పై విప్‌ జారీ

అవిశ్వాస తీర్మానం ఓటింగ్‌కు సంబంధించి బీజేడీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి నవీన్‌ పట్నాయక్‌ బుధవారం విప్‌ జారీ చేశారు. మున్సిపాలిటీలోని 19 మంది కౌన్సిలర్లు అవిశ్వాస తీర్మానంపై జరగనున్న ఓటింగ్‌లో పాల్గొని తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాలని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి జగన్నాథ సరక విప్‌ నకలను కలెక్టర్‌ అశుతోష్‌ కులకర్ణికి బుధవారం సమర్పించారు. విప్‌ జారీ చేసిన నేపథ్యంలో కౌన్సిలర్లు ఉత్తర్వులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తే వారిపై పార్టీపరమనైన క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

