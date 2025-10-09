రాజ్పుట్లో ఇక్రిసాట్ బృందం పర్యటన
కొరాపుట్: రాజ్పుట్లో ఇక్రిసాట్ బృందం బుధవారం పర్యటించింది. కొరాపుట్ జిల్లా సిమిలిగుడ సమితి రాజ్పుట్లో గిరిజన మహిళలు నిర్వహిస్తున్న మిల్లెట్ మిషన్ను ఈ బృందం సందర్శించింది. ఇక్రిసాట్లో గ్లోబల్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ డైరక్టర్ (ఆర్ఎఫ్ఎఫ్ఎస్) డాక్టర్ రెబీ హరవో (ఆఫ్రికా), ఇక్రిసాట్ ప్రిన్స్పల్ సైంటిస్ట్ గజానన్సావర్ గవనకర్ లు ఈ పర్యటనలో పాల్గొన్నారు. వీరి రాక సందర్భంగా గిరిజన మహిళలు సంప్రదాయ నృత్యాలతో స్వాగతం పలికారు. ఈ మిషన్ ద్వారా దాదాపు ఆరువేల మందికి పౌష్టికాహారం అందుతోందని అభినందించారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా పిత్తాగుడలో పుట్టగొడుగుల పెంపక కేంద్రం పరిశీలించారు.