దీక్షలు తీసుకున్న విద్యార్థులపై ఆంక్షలొద్దు
వన్టౌన్(విజయవాడపశ్చిమ): జిల్లాలోని పాఠశాల్లో విద్యాభ్యాసం చేస్తూ దీక్షలు స్వీకరించిన విద్యార్థులపై ఆయా స్కూల్ యాజమాన్యాలు ఆంక్షలు విధిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి యూవీ సుబ్బారావు తెలిపారు. కొంతమంది పాఠశాల యాజమాన్యాలు అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకున్న విద్యార్థులను తరగతిలోకి అనుమతించకపోవటం వంటి చర్యలు తమ దృష్టికి వచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు దీక్షలు తీసుకున్న విద్యార్థులపై ఆంక్షలు విధిస్తే వారిపై విద్యాహక్కు చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని వివరించారు.
మధురానగర్(విజయవాడసెంట్రల్): మధురానగర్ శివాలయం సమీపంలోని రైవస్ కెనాల్లో మంగళవారం గుర్తుతెలియని వ్యక్తి శవం లభ్యమైంది. స్థానికుల సమాచారం మేరకు గుణదల పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని రైవస్ కెనాల్లోని బాడీనీ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మృతుడు గుండు కొట్టించుకుని ఉన్నాడు. వయస్సు 40 నుంచి 45ఏళ్లు ఉంటుంది. మృతదేహం నీటిలో మూడు, నాలుగు రోజులుగా ఉండటం వల్ల గుర్తు పట్టలేని విధంగా మారింది. మృత దేహాన్ని ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పెనమలూరు: పెదపులిపాక గ్రామం కరకట్టపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మహిళ మృతి చెందిన ఘటనపై పోలీసులు మంగళవారం కేసు నమోదు చేశారు. పెనమలూరు సీఐ వెంకటరమణ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పి.రాంబాబు గ్రామ శ్రీనగర్కాలనీలో కుటుంబ సభ్యులతో ఉంటున్నాడు. అయితే తన తల్లి పి.దానమ్మ(50) ఇంటి వద్ద నుంచి కరకట్ట వద్ద ఉన్న చిల్లర కొట్టు వద్దకు వెళ్లి సరుకులు తీసుకుంది. ఆమె తిరిగి ఇంటికి వస్తున్న సమయంలో ఎదురుగా వచ్చిన బైక్ ఆమెను ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఆమె తలకు రక్తం గాయమయింది. గాయపడిన ఆమెను విజయవాడ ప్రభుత్వాస్పత్రికి తీసుకు వెళ్లగా డాక్టర్ పరీక్ష చేసి మృతి చెందిందని ప్రకటించారు. ఈ ఘటనపై రాంబాబు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
గుడివాడరూరల్: రైలు ఢీకొని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతి చెందిన సంఘటన గుడివాడ ప్రభుత్వ రైల్వేస్టేషన్ పరిధిలోని రామవరప్పాడు–నిడమానూరు రైల్వేస్టేషన్ల మధ్యలో చోటు చేసుకుందని గుడివాడ రైల్వే ఎస్ఐ ఎం.షరీఫ్ మంగళవారం తెలిపారు. ఎస్ఐ తెలిపిన వివరాల మేరకు.. సుమారు 30ఏళ్ల వయస్సు కలిగిన మగ వ్యక్తి డౌన్లైన్ పట్టాలు దాటుతుండగా విజయవాడ నుంచి నరసాపురం వెళ్లే రైలు ఢీకొంది. దీంతో ఆ వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మృతుడు నలుపు రంగు టీషర్టు, నలుపు రంగు ప్యాంటు ధరించి ఉన్నాడని, ఛాతి ఎడమవైపు రాధిక అనే పచ్చబొట్టు ఉందని, ఎడమ చేతిపై శ్రావణి ఆర్ఎస్ఆర్ పచ్చబొట్టు, కుడిచేతిపై అమ్మనాన్న అని తెలుగులో పచ్చబొట్లు ఉన్నాయని ఎస్ఐ తెలిపారు. మృతుని ఆచూకీ తెలిసిన వారు గుడివాడ రైల్వే ఎస్ఐ(9440627570, 9866221412)కు సమాచారం అందించాలని రైల్వే ఎస్ఐ కోరారు.
నాగాయలంక: ఏటిమొగ ప్రాంతంలోని రొయ్యల చెరువుల వద్ద ఎలక్ట్రికల్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్గా పనిచేస్తున్న పశ్చిమ బెంగాల్ యువకుడు కృష్ణడో మొండల్(33) విద్యుత్ షాక్తో మరణించినట్లు మంగళవారం స్థానిక ఎస్ఐ కలిదిండి రాజేష్ తెలిపారు. మండవ శ్రీనివాసరావు చెరువుల వద్ద 19వ తేదీ రాత్రి 11గంటల సమయంలో షిఫ్ట్ చేంజ్ చేసే సమయంలో ప్రమాదవశాత్తూ విద్యుత్ షాక్ తగిలిందన్నారు. ఆ వెంటనే అవనిగడ్డ కమ్యూనిటీ ఆస్పత్రికి తరలించగా మొండల్ అక్కడ మృతి చెందాడని, అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఎస్ఐ చెప్పారు.