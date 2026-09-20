మొక్కుబడిగా ప్రజావాణి

● సమయ పాలన పాటించని అధికారులు
సాక్షి నెట్వర్క్: ప్రజల సమస్యలు సత్వర పరిష్కారమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ప్రతి సోమవారం మండ ల స్థాయిలో ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోంది. కాని క్షేత్ర స్థాయిలో కొందరు అధికారుల తీరుల వల్ల మొక్కుబడిగా మారింది. ప్రజావాణికి ప్రతి ప్రభుత్వ శాఖల మండల స్థాయి అధికారులు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని డివిజన్, జిల్లా స్థాయి అధికారుల ఆదేశాలున్నాయి. కీలక శాఖకు చెందిన కొందరు అధికారులు అరగంట ఆలస్యం రావడం, మరి కొందరు తమ శాఖ సిబ్బందిని పంపిస్తున్నారు. దీంతో ప్రజల్లో అసహనం వ్యక్తం అవుతుంది. మండల స్థాయి అధికారులు గైర్హాజరు వల్ల సమస్యలు ఎలా పరిష్కారమవుతాయని విమ ర్శలు వస్తున్నాయి. సాలూర నిర్వహించిన ప్రజావాణిలో సైతం అధికారులు సమయపాలన పాటించలేదు. కమ్మర్పల్లి, భీమ్గల్లో 10, మోర్తాడ్లో 3, కమ్మర్పల్లి, ఏర్గట్లలో ఒక్కొక్కటి చొప్పున ప్రజావాణిలో మొత్తం 15 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. డొంకేశ్వర్ ప్రజావాణిలో ఒక్క ఫిర్యాదు రాలేదు. మాక్లూర్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి ఎంపీడీవో తప్ప ఏ ఒక్క అధికారి హాజరు కాలేదు. పోతంగల్, కోటగిరి, రుద్రూర్ మండల కేంద్రాల్లో సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావాణిలో కార్యక్రమంలో 14 పిర్యాదులు వచ్చినట్టు ఎంపీడీవోలు తెలిపారు. పోతంగల్లో పది, కోటగిరిలో ఒకటి, రుద్రూర్లో మూడు దరఖాస్తులు వచినట్టు వివరించారు.