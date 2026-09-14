ఇండోర్‌ స్టేడియంలో సౌకర్యాల కల్పనకు కృషి

క్రీడాకారులతో ఈరవత్రి అనిల్, మానాల మోహన్రెడ్డి
వేల్పూర్(ముప్కాల్): ముప్కాల్ మండల కేంద్రంలోని భూదేవి ఇండోర్ స్టేడియంలో మిగిలిపోయిన పనులను త్వరలోనే పూర్తి చేయిస్తామని రాష్ట్ర ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ మాజీ చైర్మన్ ఈరవత్రి అనిల్, రాష్ట్ర సహకార యూనియన్ మాజీ చైర్మన్ మానాల మోహన్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. బుధవారం వారు ముప్కాల్లోని భూదేవి ఇండోర్ స్టేడియంలో జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి గంగాధర్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బాలుర జూనియర్ కబడ్డీ సెలక్షన్స్ను ప్రారంభించారు. ఈనెల 19 నుంచి 23 వరకు నిర్వహించే శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. ఈనెల 26 నుంచి 29 వరకు వేములవాడలో నిర్వహించే రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరచి ప్రథమస్థానంలో నిలవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో వేల్పూర్ ఏఎంసీ చైర్మన్ కొత్తింటి ముత్యంరెడ్డి, ఏలేటి రాములు, జీ గంగారాం, మల్లారెడ్డి, ప్రశాంత్, సీనియర్ కబడ్డీ క్రీడాకారులు రాజ్కుమార్, పీడీ సాయిలు, అనురాధ, అశోక్, గంగాధర్, కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.