డిచ్పల్లి: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రత్యేక పోలీస్ ఏడో బెటాలియన్ డిచ్పల్లిలో బుధవారం యువ ఆపదమిత్ర (వైఏఎంఎస్ – యూత్ ఆపద మిత్ర స్కీం) కార్యక్రమాన్ని కమాండెంట్ బీ సీతారాం ప్రారంభించారు. కమాండెంట్ మాట్లాడుతూ.. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, అత్యవసర పరిస్థితులు, ప్రమాదాల సమయంలో ప్రజలకు తక్షణ సహాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వం యూత్ ఆపదమిత్ర స్కీం ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. యువ తకు కార్యక్రమం ప్రాధాన్యత, శిక్షణా విధానం, విపత్తు సమయాల్లో పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న యువ ఆపదమిత్ర 66 మంది సభ్యులకు ఆపద సమయంలో రెస్క్యూ చేయడానికి సంబంధించిన కిట్లను పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ నరసింహులు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ఇన్చార్జి ఆర్ఐ శ్రీనివాస్, తెయూ ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ అపర్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.