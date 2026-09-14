సాయుధ పోరాటాల అడ్డా.. సిరికొండ

సిరికొండ: మండలంలో తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాట ఛాయలు నేటికి కదలాడుతున్నాయి. ఆనాటి ప్రజలు నేటికి గత స్మృతులను నెమరువేసుకుంటున్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా సిరిసిల్ల ప్రాంతానికి చెందిన అణభేరి ప్రభాకర్రావు నేతృత్వంలో మండలంలో సాయుధ పోరాటం జరిగినట్లు ఆనాటి పెద్దమనుషులు చెబుతారు. ప్రభాకర్ సారధ్యంలో అదే సిరిసిల్లకు చెందిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు అమృత్లాల్ శుక్లా, శివాయిపల్లెకు చెందిన బల్రాం ఇక్కడ రజాకార్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు సాగించారు. రజాకార్ల ఆకృత్యాలకు వేదికగా మారుతోందని హోన్నాజీపేట్ గడిపై వీరి ముఠా దాడి చేసింది. దాడితో గడి దొర ప్రతాప్రెడ్డి హైదరాబాద్కు పారిపోయాడు. గడిలో ఉన్న వ్యవసాయ పరికరాలను వారు ఎత్తుకెళ్లారు. అనంతరం గడిని తగులబెట్టారు. ఈ ఘటనలో గడిలో కొద్ది భాగం ధ్వంసమైంది. ప్రభాకర్రావు బృందం మండలంలోని వివిధ గ్రామాల్లో స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకొని భూస్వాముల చెరలో ఉన్న భూములను పేదలకు పంచిపెట్టారు.
మండలంలోని కొండాపూర్, తూంపల్లి గ్రామాల్లో రెండు వందలు, తాటిపల్లిలో వంద, కమ్మర్పల్లి మండలం మానాలలో ఐదు వందలు, మాచారెడ్డి మండలం రత్నగిరిపల్లెలో యాభై ఎకరాల భూములను భూస్వాముల చెర నుంచి విడిపించి పేదలకు పంచారు. రామారెడ్డి మండలం రెడ్డిపేట్ గ్రామంలో దాడి చేసి గ్రామ రికార్డులను దహనం చేశారు. వీరి సారధ్యంలో ఉద్యమం నడుస్తుండగా రజాకార్లకు పన్నులు కట్టడం, పశువులు మేపుకొన్నందుకు చెల్లించే పన్నులను చెల్లించడం మానివేశారు. అలాగే గడ్కోల్ గ్రామంలో దొరల వద్ద గుమాస్తాగా పని చేసే జంగం గంగన్నను ఉద్యమకారులు గ్రామ నడిబొడ్డున కాల్చి చంపారు. మండలంలోని ఆయా గ్రామాల్లో 1946 నుంచి 1951 వరకు తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటం విస్తృతంగా సాగినట్లు చెబుతుంటారు.