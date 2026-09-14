తెయూ సమాచారం

తెయూ(డిచ్పల్లి): తెయూ జాతీయ సేవా పథకం యూనిట్–2 ఆధ్వర్యంలో బుధవారం ప్రపంచ ఓజోన్ దినోత్సవం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ‘గ్లోబల్ యాక్షన్ ఫర్ ఏ కూలర్ ప్లానెట్ – సెలెబ్రెటింగ్ 10 ఇయర్స్ ఆఫ్ సస్టెయినబుల్ కూలింగ్ అండర్ ద కిగాలి అమెండ్మెంట్ టు ద మోంట్రియల్ ప్రొటోకాల్’ అనే అంశంపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఓజోన్ పొర రక్షణ, పర్యావరణ సమతుల్యత, వాతావరణ మార్పుల నియంత్రణలో ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని వర్సిటీ బయోటెక్నాలజీ విభాగాధిపతి మహేందర్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్ అబ్దుల్ హలీమ్ఖాన్, అధ్యాపకులు ఎం అరుణ, కిరణ్మయి, జవేరియా ఉజ్మా, ప్రసన్నశీల, డీ శ్రీనివాస్, వీ జలందర్, ప్రసన్న, వలంటీర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
26 వరకు ఎంఈడీ పరీక్ష ఫీజు చెల్లించాలి
తెయూ(డిచ్పల్లి): తెయూ పరిధిలో అక్టోబర్–2026లో నిర్వహించే ఎంఈడీ 2వ సెమిస్టర్ రెగ్యులర్ థియరీ పరీక్ష ఫీజు ఈ నెల 26వరకు చెల్లించాలని పరీక్షల నియంత్రణాధికారి కే సంపత్కుమార్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. రూ. వంద అపరాధ రుసుముతో ఈ నెల 28వరకు పరీక్ష ఫీజు చెల్లించే అవకాశం ఉందన్నారు. పూర్తి వివరాలకు తెలంగాణ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ను సందర్శించాలని సూచించారు.
ముగిసిన ఎంఈడీ 4వ సెమిస్టర్ పరీక్షలు
తెయూ(డిచ్పల్లి): తెయూ పరిధిలో కొనసాగుతున్న ఎంఈడీ 4వ సెమిస్టర్ రెగ్యులర్ పరీక్షలు బుధవారంతో ముగిసినట్లు అకడమిక్ ఆడిట్ సెల్ డైరెక్టర్ ఘంటా చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. పరీక్షలకు 29 మందికి 29 మంది విద్యార్థులు హాజరైనట్లు పేర్కొన్నారు. ఎంఈడీ 1, 2, 3, 4వ సెమిస్టర్ బ్యాక్లాగ్ పరీక్షలు కొనసాగుతున్నట్లు తెలిపారు.