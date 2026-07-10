‘మధ్యాహ్న’ బాధ్యతలను టీచర్లకు అప్పగించొద్దు

ఖలీల్వాడి : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజ నం బాధ్యతలను టీచర్లకు అప్పగించడం తప్పుడు నిర్ణయమని టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత పేర్కొన్నారు. ‘మధ్యాహ్న భోజనం.. టీచర్లదే బాధ్యత’ శీర్షికన ఈనెల 7న ‘సాక్షి’లో ప్రచురితమైన వార్త క్లిప్పింగ్ను సోషల్మీడియాలో ఆమె గురువారం షేర్ చేశారు. విద్యార్థులకు మెరుగైన బోధన అందించడానికి మధ్యాహ్న భోజన బాధ్యత లు అడ్డంకిగా మారుతాయని పేర్కొన్నారు. ప్రభు త్వ పాఠశాలల్లో చదివే పేదింటి విద్యార్థులకు మంచి భోజనం పెట్టాలనే సంకల్పం ఒక్కటే సరిపోదని, దానిని అమలు చేసే విధానంలో స్పష్టత ఉండా లని సూచించారు.
ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి మధ్యాహ్న భోజనం బాధ్యతల నుంచి టీచర్లను తప్పించాలని, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన బ్రేక్ ఫాస్ట్, మధ్యాహ్న భోజనం పటిష్టంగా అమలు చేసే విధానం ప్రవేశ పె ట్టాలని పోస్టులో పేర్కొన్నారు.