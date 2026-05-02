రైతులు c/o ధాన్యం కుప్పలు

● కొనుగోళ్ల ఆలస్యంతో ఇబ్బందులు
పండించిన పంట విక్రయించే వరకు రైతుల చిరునామా ధాన్యం కుప్పలుగా మారింది. జిల్లాలోని మోపాల్, మంచిప్ప గ్రామాల రోడ్లపై ధాన్యం కుప్పల వద్ద రైతులు ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. వాతావరణం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియక ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు తినడం, పడుకోవడం, పనులు చేసుకోవడం మొత్తం ధాన్యం కుప్పల వద్దే అన్న పరిస్థితి తయారైంది. పది రోజులుగా కొనుగోళ్లు నిలిచిపోవడంతో పంటకు కాపలాగా ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉండాలని రైతులు వాపోతున్నారు. అధికారులు స్పందించి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని కోరుతున్నారు. – సాక్షి స్టాఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్, నిజామాబాద్