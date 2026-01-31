కొనసాగుతున్న పరీక్షలు
తెయూ(డిచ్పల్లి): తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలో కొనసాగుతున్న బీఈడీ, బీపీఎడ్ 1, 3వ సెమిస్టర్ పరీక్షలు శుక్రవారం ప్రశాంతంగా జరిగినట్లు ఆడిట్ సెల్ డైరెక్టర్ ఘంటా చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. మధ్యాహ్నం నిర్వహించిన పరీక్షలకు 1,349 మందికి 1,308 మంది హాజరుకాగా 31 మంది విద్యార్థులు గైర్హాజరయ్యారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మోర్తాడ్: ఏర్గట్ల మండలం తడపాకల్ గోదావరి నదీ తీరంలో పుష్కరఘాట్ల విస్తరణకు నీటిపారుదల శాఖ ఉద్యోగులు శుక్రవారం సర్వే నిర్వహించారు. తడపాకల్ గోదావరి నదీ తీరానికి భక్తుల రద్దీ ఎక్కువ అవుతుండటంతో ఉన్న పుష్కరఘాట్ సరిపోవడం లేదని సర్పంచ్ జింక స్వప్న, కాంగ్రెస్ నాయకుడు అనిల్ యాదవ్ ఇటీవల మంత్రి సీతక్కకు వినతి పత్రం అందించారు. గోదావరి నదీ తీరాన్ని అభివృద్ధి చేయడంపై తమకు దృష్టి ఉందని మంత్రి వివరించి పుష్కరఘాట్ విస్తరణకు సర్వే చేయించారు. పుష్కరఘాట్ విస్తరణతో పాటు సెంట్రల్ లైటింగ్ ఇతర సదుపాయాల కోసం నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు సర్వే నిర్వహించారు. అంచనాలను తయారు చేసి ప్రతిపాదనలు పంపిస్తామని వారు వెల్లడించారు.
కమ్మర్పల్లి: మండల కేంద్రంలో నాలుగేళ్ల క్రితం రహదారి విస్తరణలో భాగంగా తొలగించిన వృక్షాలకు ప్రకృతి ప్రేమికుడు కమ్మర్పల్లికి చెందిన గుగ్గిలం దేవరాజ్ పునరుజ్జీవం కల్పించారు. తొలగించిన వృక్షాలు, చెట్లను సొంత ఖర్చులతో స్థానిక బ్రహ్మంగారి గుట్ట ఆలయ పరిసర ప్రాంతంలో నాటారు. నాటిన చెట్లలో కొన్ని ఎండిపోగా, మర్రి చెట్టు చిగురించి నాటుకుంది. ఏపుగా పెరగడంతో పునరుజ్జీవం కల్పించిన మర్రి చెట్టుకు శుక్రవారం అటవీ శాఖ అధికారుల సమక్షంలో జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రత్యేక పూజలు చేసి కొబ్బరి కాయలు కొట్టారు. చెట్టుకు ‘పంచాక్షరి వృక్షం’ అని నామకరణం చేశారు. దేవరాజ్ సంకల్పం, ఆయనకు అన్ని విధాల సహకరించిన ముద్రవేణి హన్మాండ్లు వ్యక్తిత్వం స్ఫూర్తిదాయకమని కమ్మర్పల్లి అటవీ క్షేత్ర పరిధి అధికారి రవీందర్ కొనియాడారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ కొత్తపల్లి హారిక, ఉప సర్పంచ్ అశోక్, అటవీ ఉప క్షేత్ర పరిధి అధికారి శ్రీనివాస్, బీట్ ఆఫీసర్ వరుణ్, నాయకులు బుచ్చిమల్లయ్య, వుద్రవేణి హన్మాండ్లు, వార్డు సభ్యులు లోలం సురేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఆర్మూర్: ఆర్మూర్ పట్టణానికి చెందిన నటరాజ నృత్యనికేతన్ నాట్య గురువు డాక్టర్ మృణాళిని ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పేరిణి నాట్య ప్రదర్శనతో వీక్షకుల మన్ననలు పొందారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన భారత్ పర్వ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మూడు రోజుల పాటు దేశ వ్యాప్తంగా పలు నృత్యాలను ప్రదర్శిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 12 మంది నాట్య గురువులకు ప్రత్యేక ఆహ్వానం అందడంతో వీరు తమ నాట్య ప్రదర్శనతో అలరించారు. అనంతరం తెలంగాణ భవన్ చీఫ్ సెక్రెటరీ శశాంక్ గోయల్ చేతుల మీదుగా ప్రశంసా పత్రాలను అందుకున్నారు.