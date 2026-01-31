బల్దియాకు భారీ ఆదాయం
● ఆస్తి పన్ను, నల్లా బిల్లులు చెల్లించిన అభ్యర్థులు
ఆర్మూర్టౌన్: ఎన్నికల పుణ్యమా అని మున్సిపాలిటీలకు భారీ ఆదాయం సమకూరింది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు మున్సిపాలిటీకి ఎలాంటి పన్ను బకాయి ఉండొద్దని, నో డ్యూ సర్టిఫికెట్ కచ్చితంగా ఉండాలన్న నిబంధన ఉంది. అదేవిధంగా అభ్యర్థులతోపాటు బలపర్చే వ్యక్తి సైతం పన్నులు పూర్తిగా చెల్లించి ఉండాలి. దీంతో ఈ నెల 28 నుంచి 30 వరకు మూడు రోజులపాటు ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అభ్యర్థులు, బలపర్చే వ్యక్తులు తరలివచ్చి ఆస్తి పన్ను, నల్లా బిల్లు చెల్లించి నో డ్యూ సర్టిఫికెట్ తీసుకున్నారు. మూడు రోజుల్లో మొత్తం 505 మంది నో డ్యూ సర్టిఫికెట్ తీసుకున్నారు.