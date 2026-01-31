గాంధీ పేరును తొలగించొద్దు
● డీసీసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కాటిపల్లి నగేశ్రెడ్డి
నిజామాబాద్ రూరల్: మహాత్మ గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంలో గాంధీ పేరును తొలగించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తోందని డీసీసీ అధ్యక్షుడు కాటిపల్లి నగేశ్రెడ్డి అన్నారు. మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో, గాంధీచౌక్లో ఉన్న గాంధీ చిత్రపటానికి, విగ్రహానికి జిల్లా, పట్టణ అధ్యక్షులు నగేశ్రెడ్డి, రామకృష్ణ, నాయకులు పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా నగేశ్రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. దేశ స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడిన వ్యక్తుల్లో మహాత్మా గాంధీ కీలకపాత్ర పోషించారన్నారు. మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉండి మహత్మగాంధీ జాతీయ ఉపాధి పథకాన్ని ప్రారంభించారని అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మహాత్మగాంధీ పేరు తీసేసీ వీబీ రాంజీ తో ప్రారంభించాలని చూస్తోందని కేంద్రం వెంటనే పాత పద్ధతిలోనే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో పీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి రాంభూపాల్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి, జిల్లా యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు విపుల్ గౌడ్, యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు గణరాజ్, నగర మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు రేవతి, డిచ్పల్లి సర్పంచ్ ఫోరం అధ్యక్షుడు వాసు, నగర ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడు వినయ్, నగర మైనారిటీ అధ్యక్షుడు ఎజాస్, మార్కెట్ కమిటీ సభ్యులు ఈసా, స్వప్న, బంటు బలరాం, సలీం, నూర్, సయ్యద్ ఖైసర్, నరేందర్ సింగ్, అయ్యుబ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.