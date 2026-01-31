ఏజెంట్ కుటుంబానికి బాసటగా ‘సాక్షి’
● ప్రమాదంలో మరణించిన ఏజెంట్ కుటుంబానికి రూ. ఐదు లక్షల
బీమా ప్రతాల అందజేత
మోర్తాడ్: ప్రమాదంలో మరణించిన ఏర్గట్ల మండలం గుమ్మిర్యాల్ సాక్షి దినపత్రిక ఏజెంట్ కుటుంబానికి సాక్షి యాజమాన్యం బాసటగా నిలిచింది. ఏజెంట్లను కూడా సాక్షి కుటుంబంలో సభ్యులుగా భావించిన యాజమాన్యం ఉద్యోగులతో పాటు ఏజెంట్లకు గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించింది. గుమ్మిర్యాల్ ఏజెంట్ బండారుపల్లి శ్రీనివాస్ గతేడాది రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతిచెందాడు. అతనికి రూ. ఐదు లక్షల ప్రమాద బీమా మంజూరైంది. బీమా పత్రాలను నిజామాబాద్ ఏసీఎం తుకారాం, ఎస్ఆర్ రెంజర్ల ప్రవీణ్ శుక్రవారం ఏజెంట్ భార్య లావణ్యకు అందించారు. బీమా సొమ్ము ఖాతాలో జమ అయ్యిందని మృతుడి భార్య లావణ్య చెప్పారు. తమ కుటుంబానికి అండగా నిలిచిన సాక్షి యాజమాన్యానికి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.