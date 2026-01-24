క్రైం కార్నర్
లారీ ఆటో ఢీ.. ఒకరి మృతి
● మరొకరి పరిస్థితి విషమం
ఆర్మూర్టౌన్: ఆర్మూర్ మండలం చేపూర్ శివారులోని జాతీయ రహదారిపై ఆటోను లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఆటో డ్రైవర్ సయ్యద్ అన్వర్(50) మృతి చెందాడు. ఎస్హెచ్వో సత్యనారాయణ గౌడ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పెర్కిట్కు చెందిన సయ్యద్ అన్వర్ ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం వేల్పూర్ నుంచి ఆర్మూర్కు ప్రయాణికులతో వస్తుండగా ఎదురుగా వస్తున్న లారీ వేగంగా వచ్చి ఢీకొన్నది. దీంతో సయ్యద్ అన్వర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న శనిగరం లక్ష్మికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. లారీ డ్రైవర్ తోట నాగరాజును అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ఎస్హెచ్వో తెలిపారు.
ప్రమాదవశాత్తు కాలువలో పడి ఒకరు..
బాన్సువాడ రూరల్: ప్రమాదవశాత్తు కాలువలో పడి ఒకరు మృతి చెందిన ఘటన బాన్సువాడ మండలం ఇబ్రహీంపేట్ గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. ఎస్హెచ్వో శ్రీధర్ శుక్రవారం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన గడిగెల సాయికుమార్(35) ఉపాధి నిమిత్తం హైదరాబాద్కు వెళ్లాడు. ఇటీవల స్వగ్రామానికి వచ్చిన అతను గురువారం గ్రామంలో ఉన్న తన పొలాన్ని చూసేందుకు వెళ్లాడు. ఇంటికి వస్తున్న సమయంలో కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు నిజాంసాగర్ ప్రధాన కాలువలో జారిపడి మృతిచెందాడు. మృతుడి భార్య గడిగెల అర్చన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్హెచ్వో తెలిపారు.
చికిత్స పొందుతూ మరొకరు..
రామారెడ్డి: కుటుంబ కలహాలతో ఓ వ్యక్తి గడ్డిమందు తాగగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. ఎస్సై రాజశేఖర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రామారెడ్డి గ్రామానికి చెందిన మంగళి లింబాద్రి(43) కుల వృత్తి చేసుకుంటు కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. తరచూ ఇంట్లో గొడవలు జరుగుతుండడంతో మూడు రోజుల క్రితం గడ్డిమందు సేవించాడు. గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు చికిత్స నిమిత్తం నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ గురువారం మృతి చెందాడు. తండ్రి పోచయ్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.