Jan 24 2026 7:12 AM | Updated on Jan 24 2026 7:12 AM

రాష్ట్రస్థాయి సాఫ్ట్‌బాల్‌ టోర్నమెంట్‌ విజేత నిజామాబాద్

కమ్మర్‌పల్లిలో ముగిసిన

రాష్ట్రస్థాయి సాఫ్ట్‌బాల్‌ పోటీలు

కమ్మర్‌పల్లి: రాష్ట్రస్థాయి సాఫ్ట్‌బాల్‌ పోటీల్లో నిజామాబాద్‌ జిల్లా జట్టు విజేతగా నిలిచింది. కమ్మర్‌పల్లి మండల కేంద్రంలోని మినీ స్టేడియంలో స్కూల్‌ గేమ్‌ ఫెడరేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 21న ప్రారంభమైన రాష్ట్ర స్థాయి సాఫ్ట్‌బాల్‌ టోర్నమెంట్‌ శుక్రవారం ముగిసింది. అండర్‌–17 బాల, బాలికల విభాగంలో నిర్వహించిన ఈ పోటీల్లో బాలుర విభాగంలో నిజామాబాద్‌ జిల్లా జట్టు విజేతగా నిలువగా, రన్నర్‌గా వరంగల్‌, తృతీయ స్థానంలో ఆదిలాబాద్‌ జట్లు నిలిచాయి. బాలికల విభాగంలో విజేతగా నిజామాబాద్‌, రన్నర్‌గా మెదక్‌, తృతీయ స్థానంలో మహబూబ్‌నగర్‌ జట్లు నిలిచాయి. టోర్నమెంట్‌లో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపిన క్రీడాకారులను రాష్ట్ర జట్టుకు ఎంపిక చేసినట్లు ఎస్జీఎఫ్‌ జిల్లా కార్యదర్శి నాగమణి తెలిపారు. రాష్ట్ర జట్టు వివరాలను శనివారం జిల్లా కేంద్రంలో వెల్లడిస్తామని చెప్పారు. విజేతలకు నిర్వాహకులు బహుమతులను ప్రదానం చేశారు.

ఎస్జీఎఫ్‌ రాష్ట్ర పరిశీలకులు నాగరాజు, వీరేశం, జిల్లా సాఫ్ట్‌బాల్‌ అసోసియేషన్‌ ప్రధాన కార్యదర్శి మర్కంటి గంగామోహన్‌, సంయుక్త కార్యదర్శులు ఎం సుజాత, చిప్ప నవీన్‌, వాలీబాల్‌ ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ ఎన్‌వీ హనుమంత్‌రెడ్డి, ఎంఈవో ఆంధ్రయ్య, ఎంపీడీవో రాజశ్రీనివాస్‌, పీడీ నాగభూషణం, ఏఎంసీ చైర్మన్‌ పీ నర్సయ్య, సర్పంచ్‌ హారిక పాల్గొన్నారు.

