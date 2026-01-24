పేదలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందించడమే లక్ష్యం
● ప్రభుత్వ సలహాదారు, ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్రెడ్డి
బోధన్టౌన్: పేదలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ప్రభుత్వ సలహాదారు, ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్ రెడ్డి అన్నారు. బోధన్ పట్టణంలోని రాకాసీపేట్లో లయన్స్ కంటి ఆస్పత్రి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన లయన్స్ జనరల్ ఆస్పత్రిని ఎమ్మెల్యే కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠితో కలిసి శుక్రవారం ప్రారంభించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. 25 ఏళ్ల క్రితం ఏర్పాటైన లయన్స్ కంటి ఆస్పత్రి ఈరోజు అనేక శాఖలుగా విస్తరించి పేదలకు సేవలు అందిస్తోందని అన్నారు. ఆస్పత్రిలో మహిళల్లో వచ్చే గ్లూకోమాకు టెస్టులు అందించే సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కలెక్టర్ అన్నారు. పట్టణ పరిధిలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు లయన్స్ కంటి ఆస్పత్రి ఆవరణలోని సమావేశ మందిరంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు సౌజన్యంతో పట్టణంలోని 50 అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వంట పాత్రలను ఎమ్మెల్యే, కలెక్టర్ పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో ఉర్దు అకాడమీ చైర్మన్ తాహెర్బిన్ హందాన్, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ అంతిరెడ్డి రాజిరెడ్డి, సబ్ కలెక్టర్ వికాస్ మహతో, మున్సిపల్ కమిషనర్ జాదవ్ కృష్ణ, సీడీపీవో పద్మ, లయన్స్ పీఐడీ బాబురావు, లయన్స్ డీజీ అమర్నాథ్, లయన్స్ డీజీపీ సూర్యరాజు, బోధన్ లయన్స్ కంటి ఆస్పత్రి వ్యవస్థాపకులు లయన్ బసవేశ్వర్రావు, కొడాలి కిశోర్కుమార్, నర్సింహారెడ్డి, శ్రీనివాస్, నాగేశ్వర్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.