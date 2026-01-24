ప్రమాదాల నివారణకు కృషి చేయాలి
● జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారి
ఉమామహేశ్వరరావు
నిజామాబాద్అర్బన్: రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారి ఉమామహేశ్వరరావు అన్నారు. శుక్రవారం వినాయక్నగర్లోని ప్రధాన రోడ్డుపై రోడ్డు భద్రత మాసవోత్సవాల సందర్భంగా వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థుల చేత అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు అవగాహన చాలా ముఖ్యమన్నారు. చిన్నప్పటినుంచి రోడ్డు భద్రత పై అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు. ప్రజల్లో, విద్యార్థుల్లో ప్రమాదాలపై అవగాహన కలిగి ఉంటే ప్రాణనష్టం నివారించవచ్చని అన్నారు. రోడ్డు భద్రత నియమాలను ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఎంవీఐ కిరణ్ కుమార్ శృతి, ఆర్టీఏ మెంబర్ రాజా నరేందర్ గౌడ్, వివిధ పాఠశాల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.