స్పెషల్ డ్రైవ్లో 127 సెల్ఫోన్ల రికవరీ
కామారెడ్డి క్రైం: జిల్లా కేంద్రంలో 15 రోజులుగా చేపట్టిన స్పెషల్ డ్రైవ్లో 127 సెల్ఫోన్ల రికవరీ చేసినట్లు ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర తెలిపారు. జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. ఎవరైనా సెల్ఫోన్ పోగొట్టుకుంటే ఆందోళనకు గురికావద్దని అన్నారు. సీఈఐఆర్ పోర్టల్ ద్వారా పోగొట్టుకున్న, చోరీకి గురైన సెల్ఫోన్లను సులువుగా గుర్తించేందుకు అవకాశం ఉందన్నారు. సెల్ఫోన్ పోగొట్టుకున్ను వారు వెంటనే పాత సిమ్ కార్డు సేవలను నిలిపివేయించి కొత్త సిమ్ తీసుకోవాలని సూచించారు. తాజాగా రికవరీ చేసిన సెల్ఫోన్ల విలువ సుమారు రూ.20.32 లక్షలు ఉంటుందని తెలిపారు. ఏడాది కాలంలో రూ.3 కోట్ల విలువైన 1,834 ఫోన్ లను రికవరీ చేశామన్నారు. ఇందుకోసం జిల్లాలో ప్రత్యేక బందాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. రికవరీ చేసిన సెల్ఫోన్లను పొందడానికి బాధితులు ధ్రువపత్రాలతో జిల్లా పోలీసు కార్యాలయానికి వచ్చి ఆర్ఎస్సై బాలరాజు(8712686114)ను సంప్రదించాలని సూచించారు.