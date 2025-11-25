సామాజిక పరిస్థితులపై అవగాహన ఉండాలి
● ప్రభుత్వ సలహాదారు సుదర్శన్రెడ్డి
● బోధన్లో జిల్లాస్థాయి సైన్స్ఫేర్, ఇన్స్పైర్ ప్రదర్శన ప్రారంభం
బోధన్టౌన్(బోధన్): నేటి పోటీ ప్రపంచంలో కేవలం పాఠాలు నేర్చుకుంటే సరిపోదని సామాజిక పరిస్థితులపై అవగాహన కలిగి ఉండి, సవాళ్లను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం ఉన్న విద్యార్ధులకు ఉత్తమ అవకాశాలు లభిస్తాయని ప్రభుత్వ సలహాదారు పొ ద్దుటూరి సుదర్శన్రెడ్డి అన్నారు. పట్టణంలోని విజ య మేరి పాఠశాలలో జిల్లా విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన జిల్లా సైన్స్ఫేర్, ఇన్స్పైర్ ప్రద ర్శనను సుదర్శన్రెడ్డి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై ప్రా రంభించారు. విద్యార్థులు రూపొందించిన ప్రదర్శనలను కలెక్టర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డితో కలిసి సుదర్శన్రెడ్డి తిలకించి వారిని అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీసి వారిలో ప్రేర ణ కలిగిస్తూ భావి శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాలని, వారి సేవలను దేశానికి, సమాజానికి ఉపయోగపడేలా చూడాలని సూచించారు. ఇందుకు వై జ్ఞానిక ప్రదర్శనలు దోహదపడుతాయన్నారు. సీ ఎం రేవంత్రెడ్డి నేతృత్వంలో తమ ప్రభుత్వం సాంకేతిక విద్యకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తోందన్నారు.
సైన్స్ఫేర్, ఇన్స్పైర్ ప్రారంభం సందర్భంగా విద్యార్థినులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ క్రీడాపోటీల్లో ప్రతిభ చాటిన విద్యార్థులను ప్రభుత్వ సలహాదారుతోపాటు కలెక్టర్ అభినందించారు. అ లాగే మూడు నెలల వ్యవధిలో భగవద్గీతను ఉర్దూలో అనువదించిన పట్టణానికి చెందిన ముస్లిం యువతి ఫాతిమాను సుదర్శన్రెడ్డి ప్రత్యేకంగా అభినందించి సన్మానించారు. ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ తాహెర్బిన్ హందాన్, సబ్ కలెక్టర్ వికాస్ మహతో, డీసీసీబీ చైర్మన్ రమేశ్రెడ్డి, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ అంతిరెడ్డి రాజిరెడ్డి, డీఈవో అశోక్, అధికారి గంగాకిషన్, నాయకులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
520 అంశాలు..
సైన్స్ఫేర్, ఇన్స్పైర్ ప్రదర్శనలో విద్యార్ధులు తయారు చేసిన 520 వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు ఉన్నాయి. సుస్థిర అభివృద్ధి, లాభాదాయకమైన కూరగాయల పంటల సాగు, సోలార్ వినియోగం, పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఉపకరించే సాధనాలు, కాలుష్య నియంత్రణ, ఆరోగ్యకర ఆహారం వంటి వివిధ అంశాలు ఉండగా.. వీటిని 330 ప్రభుత్వ, 190 ప్రైవేట్ పాఠశాలల విద్యార్థినీవిద్యార్థులు రూపొందించారు. ప్రద ర్శనలను విద్యార్థులు ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు.
ప్రైవేట్ పాఠశాలల భాగస్వామ్యం పెరగాలి
జిల్లా, మండల స్థాయి సైన్స్ ఫేర్, ఇన్స్పైర్లో ప్రైవేట్ పాఠశాలల విద్యార్థుల భాగస్వామ్యం పెరగాలని కలెక్టర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి అన్నారు. వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనల నిర్వహణతోపాటు ప్రదర్శనల్లో పాల్గొనే విద్యార్థులకు సైతం జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చడంతోపాటు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చామన్నారు. విద్యార్థులు తమకున్న సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకొని ఉజ్వల భవిష్యత్కు బాటలు వేసుకోవాలని సూచించారు.