‘ఉపాధి’ జోరు పెంచాల్సిందే..
మోర్తాడ్(బాల్కొండ): కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపాధి హా మీ పనిదినాలను పెంచడంతో పనులు చేసేందుకు కూలీలను రప్పించాలని అధికార యంత్రాంగం క్షేత్ర స్థాయి సిబ్బందికి సూచిస్తోంది. జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు మిగిలిపోయిన పని దినాలను వచ్చే ఏడాది జనవరి 31వ తేదీలోగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో కూలీలను రప్పించేందుకు ఉపాధి హామీ ఉద్యోగులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఉపాధి పని దినాలను ఎక్కువ కేటాయించని కేంద్రం.. రాష్ట్రానికి తాజాగా రెండు కోట్ల పని దినాలను కేటాయించింది. కొత్త పని దినాలు జిల్లాకు దక్కాలంటే ఇది వరకు కేటాయించిన పనిదినాలను పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. దీంతో కూలీలకు చేతినిండా ఉపాధి పని కల్పించే అవకాశం ఏర్పడింది. జిల్లాలోని 27 మండలాల్లో ఉన్న 530(పునర్విభజనకు ముందు ఉన్న లెక్క ప్రకారం) గ్రామ పంచాయతీల్లోని కూలీలకు 29,99,800 పని దినాలను కేటాయించారు. ఇందులో ఇప్పటి వరకు కేవలం 14,89,187 పని దినాలను మాత్రమే పూర్తి చేశారు. ఇంకా 15,10,613 పని దినాలు ఉండిపోయాయి.
మోర్తాడ్లోనే 105.42 శాతం పనులు
ఒక్క మోర్తాడ్ మండలంలోనే 105.42 శాతం పని దినాలను పూర్తి చేశారు. ఈ మండలానికి 56,600 పని దినాలను కల్పిస్తే 59,668 పని దినాలు పూర్తయ్యాయి. మోర్తాడ్ మినహా 26 మండలాల్లో పని దినాలు మిగిలిపోయాయి. అత్యధికంగా పని దినా లు మోర్తాడ్లో పూర్తి చేస్తే బోధన్లో మాత్రం ఉపా ధి పనులు చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి. ఈ మండలంలో 2,50,80 పని దినాలు ఉంటే 52,906 పని దినాలు మాత్రమే పూర్తి చేశారు. ఇక్కడ 1,62,174 పని దినాలు రెండు నెలల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా లెక్క చూసుకుంటే 49.64 శాతం పని దినాలు పూర్తయ్యాయి. అదనపు పని దినాలు జిల్లాకు దక్కాలంటే నిర్ణీత సమయంలో పని దినా లను పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. జిల్లాలో 1.57 లక్షల జాబ్ కార్డులకు గాను 2.35లక్షల మంది కూలీలు ఉన్నారు. వీరిలో క్రమం తప్పకుండా 90వేల మంది కూలీలే పనులకు హాజరవుతున్నారు. ఉపాధి పనుల్లో జోరు పెంచాలని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నిర్ణయించడంతో కూలీలను రప్పించడానికి ఉపాధి సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు.
అదనపు పనిదినాలను
కేటాయించిన కేంద్రం
ఇది వరకు జిల్లాకు కేటాయించిన పని దినాల్లో పూర్తి చేయాల్సినవి 15,10,613
పాతవి జనవరి 31లోగా పూర్తి చేయాలని అధికారుల ఆదేశాలు
కూలీలను పనులకు రప్పించాలని క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి దిశానిర్దేశం
పాత పనిదినాలు పూర్తయితే కొత్తవి కేటాయించే అవకాశం
లక్ష్యానికి అనుగుణంగా పనులు పూర్తి చేస్తాం
ఉపాధిహామీ పథకం కింద పనులను లక్ష్యానికి అనుగుణంగా పూర్తి చేస్తాం. వ్యవసాయ పనులు ఉండటంతో అక్కడ అక్కడ కూలీలు పనులకు రావడం లేదు. ఉపాధిహామీ ఉద్యోగులు కూలీలను పనులకు రప్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. – సాయాగౌడ్, ఉపాధిహామీ పీడీ