బ్యాలెట్‌ బాక్స్‌ కదిలింది..

కలెక్టరేట్ నుంచి మండలాలకు తరలించేందుకు ట్రాక్టర్లోకి బ్యాలెట్ బాక్స్లను ఎక్కిస్తున్న సిబ్బంది
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణలో భాగంగా రిజర్వేషన్లపై క్లారిటీ రావడంతో అధికారులు పోలింగ్ ఏర్పాట్లలో స్పీడ్ పెంచారు. రిజర్వేషన్ల కారణంగా ఎన్నికల నిర్వహణ కొంత ఆలస్యమైన విషయం తెలిసిందే. ఎట్టకేలకు రిజర్వేషన్లు కొలిక్కిరావడంతో కలెక్టరేట్ స్ట్రాంగ్ రూమ్ నుంచి బ్యాలెట్ బాక్సులు కదిలాయి. ఇప్పటికే ఎన్నికల సామగ్రి కొంత మండల కేంద్రాలకు చేరుకోగా.. మిగతా సామగ్రిని తరలిస్తున్నారు. సోమవారం కలెక్టరేట్ నుంచి వాహనాల్లో బ్యాలెట్ బాక్సులను మండలాలకు తరలించారు. – సాక్షి స్టాఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్, నిజామాబాద్