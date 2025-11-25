తులం బంగారం వెంటనే అందించాలి
● మహిళలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడం లేదు
● మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్రెడ్డి
బాల్కొండ: కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీముబారక్ లబ్ధి దారులకు చెక్కులతోపాటు తులం బంగారాన్ని వెంటనే అందించాలని ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం ఆయన మండల కేంద్రంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ముప్కాల్ మండలానికి చెందిన లబ్ధిదారులకు కల్యాణలక్ష్మి చెక్కులను అందజేశారు. అలాగే నాగాపూర్ శివారులోని శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు జలాల్లో చేప పిల్లలను విడుదల చేశారు. ఆయా కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు. ఎన్నికల సమయంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఇచ్చిన హామీ మేరకు కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ లబ్ధిదారులకు తులం బంగారం అందించాలన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు కావొస్తున్నా ఇప్పటి వరకు మహిళలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చలేదని విమర్శించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలన్నారు. అనంతరం బాల్కొండ, కమ్మర్పల్లి, రుద్రంగి మోర్తాడ్, ముప్కాల్ మండలాలకు సంబందించిన 119 కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ ఫైళ్లపై పై సంతకాలు చేశారు. లబ్ధిదారులకు వెంటనే సాయం మంజూరు చేయాలని కోరారు.
మత్స్యకారులు స్థిరమైన ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధించాలని కేసీఆర్ చెరువుల్లో, ప్రాజెక్ట్ల్లో ఉ చిత చేప పిల్లల విడుదలను ప్రారంభించారని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ప్ర తి సంవత్సరం 1.74 కోట్ల చేప, 69 లక్షల రొ య్య పిల్లలను విడుదల చేసేదని తెలిపారు. గతేడాది 83 లక్షల చేప పిల్లలను మాత్రమే విడు దల చేయగా దీనిపై అసెంబ్లీలో కొట్లాడినట్లు తెలిపారు. ఈ ఏడాది ఎస్సారెస్పీలో 62 లక్షల చేప, 69 లక్షల రొయ్య పిల్లలను వదులుతామని అధికారులు తెలిపారని.. ఇప్పటి వరకు రొయ్య పిల్లల జాడ లేదన్నారు. మత్స్యఅభివృద్ధి అధికా రి దామోదర్, గంగ పుత్ర సంఘం నాయకులు నారాయణ, తోకల సాగర్, గంగాధర్, బీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు బద్దం ప్రవీణ్రెడ్డి, నా యకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.