మహిళలకు వడ్డీ వాపస్
● జిల్లాలోని ఎస్హెచ్జీలకు
రూ.23.25 కోట్లు విడుదల
● నేడు నియోజకవర్గాల్లో పంపిణీ
డొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్): స్వయం సహాయక సంఘాల (ఎస్హెచ్జీ) మహిళలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వడ్డీ డబ్బులు వాపస్ చేసింది. వడ్డీ లేని రుణాల కింద సోమవారం జిల్లాకు రూ.23.25కోట్లు విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు మండలాల వారీగా వివరాలు అందాయి. అయితే 2024 సెప్టెంబర్ నుంచి 2025 జనవరి వరకు తీసుకున్న రుణాలకు సంబంధించిన వడ్డీని ప్రభుత్వం వాపస్ చేసింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా 19,652 మంది మహిళలకు వడ్డీ డబ్బులను మంగళవారం నియోజకవర్గాల వారీగా పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈ డబ్బుల ను ముందుగా సంఘాల ఖాతాల్లో జమ చేసిన త ర్వాత మహిళల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. పంపిణీకి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులను ఆహ్వానించారు. అత్యధికంగా నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గానికి రూ.6.35 కోట్లు, బాల్కొండ నియోజకవర్గానికి రూ.6.32కోట్ల వడ్డీ వాపస్ వచ్చింది. ఇప్పటికే ఇందిరమ్మ చీరలు పొందిన మహిళలకు తాజాగా తాము రుణాలకు సంబంధించి చెల్లించిన వడ్డీని తిరిగి ఇవ్వనుండడంతో సంతోషం వ్యక్తమవుతోంది.
నియోజకవర్గాల వారీగా.. (రూ.కోట్లలో)