సారంగపూర్: జిల్లాలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన అడెల్లి శ్రీ మహా పోచమ్మ ఆలయం ఆదివా రం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. ఉమ్మడి ఆది లాబాద్ జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల భక్తులతో పాటు పొరుగు జిల్లాలైన నిజమాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, జగిత్యాల, పొరుగు రాష్ట్రమై న మహారాష్ట్ర నుంచి పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఉదయం 5 గంటలకు ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు శ్రీనివాసశర్మ అమ్మవారికి అలంకరణ, అభిషేకం, హారతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అనంతరం దర్శనానికి భక్తులను అనుమతించారు. ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఆలయ ఈవో భూమయ్య, వలంటీర్లు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.