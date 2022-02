ఛండీఘర్: చీర కోసం ఓ తల్లి చేసిన పని అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. వందల రూపాయలు విలువ చేసే చీర కోసం తన కొడుకు ప్రాణాలను రిస్క్‌లో పెట్టింది ఓ మహిళ. ఈ షాకింగ్ ఘటన హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్‌లో చోటుచేసుకుంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే.. ఫరీదాబాద్‌లో ఓ భవనంలోని తొమ్మిదో అంతస్తులో నివాసం ఉంటున్న మహిళ.. తమ దుస్తులను బాల్కనీలో ఆరేసింది.

అయితే, బలంగా వీచిన గాలుల కారణంగా సదరు మహిళ చీర ఎనిమిదోవ అంతస్తులోని బాల్కనీలో పడిపోయింది. చీరను తీసేందుకు సదరు మహిళ తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది. ఎంతకీ కుదరకపోవడంతో ఆమె తన కొడుకును రంగంలోకి దింపింది. తన కొడుకు ఓ బెడ్ షీట్ సాయంతో తొమ్మిదో అంతస్తు నుంచి ఎనిమిదో అంతస్తుకు దింపింది. ఎంతో సహాసంతో అక్కడికి చేరుకున్న ఆమె కొడుకు విజయవంతంగా చీరను తీసుకున్న తర్వాత.. మళ్లీ అతడిని పైగి లాగారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు తల్లి తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Appalled to see this video of a mother from #Faridabad!

Heights of carelessness, insensitivity & irresponsibility.

She has no right to risk her kid's life. pic.twitter.com/uNj362e9UO

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) February 11, 2022