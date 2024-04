Agni Keli: మంగళూరులో ఘనంగా అగ్ని కేళి ఉత్సవం

బెంగళూరు: కర్ణాటకలోని దక్షిణ కన్నడ జిల్లా ప్రజలు ఎక్కువగా పూజించే ఆరాధ్యదైవం శ్రీదుర్గాపరమేశ్వరి అ‍మ్మవారు. మంగళూరులోని కటీల్ శ్రీదుర్గాపరమేశ్వరి ఆలయ వార్షిక జాతర మహోత్సవాలు శనివారం రాత్రి ఘనంగా జరిగాయి. అయితే ఈ సందర్భంగా రాత్రి ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న రథబీడి వద్ద సంప్రదాయ తుతేదర ఉత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు.

#WATCH | Karnataka: Devotees throw burning palm fronds at each other as part of the annual festival 'Thootedhara' or 'Agni Keli' at the Kateel Sri Durgaparameshwari Temple in Mangaluru. pic.twitter.com/EtoEkI2YoF

— ANI (@ANI) April 21, 2024