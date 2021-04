చెన్నై : తమిళనాడు అసెంబ్లీకి త్వరలో ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో అన్ని ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం హోరాహోరీగా సాగుతోంది.. అభ్యర్థులంతా ఎండలో తిరుగుతూ జనాల ఓట్ల కోసం నానా పాట్లు పడుతున్నారు. అయితే ప్రచారంలో సినీ తారలు సైతం పాల్గొంటున్నారు. కమల్‌హాసన్‌కు మద్దుగా సుహాసిని ప్రచారం చేస్తుండగా.. బీజేపీకి మద్దతుగా ఖుష్బూ, నమిత సహా పలువురు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇక డీఎంకేలో స్టాలిన్ కుమారుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. నేతలంగా ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలతో కయ్యానికి కాలు దువ్వుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీ నేత, సినీ నటుడు రాధా రవి మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసి వార్తలో నిలిచారు.

ఈ సారి ఆయన తన ప్రసంగంలోకి హీరోయిన్‌ నయనతారను లాక్కొచ్చారు. ఉదయనిధి స్టాలిన్‌తో నయన్‌ సహజీవనం చేస్తోందని వివాదస్పద ఆరోపణలు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలోవ వైరల్‌ అవ్వడంతో ప్రస్తుతం తమిళనాడులో ఈ వ్యవహారం హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది. బీజేపీకి మద్దతుగా ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న రాధా రవి.. ''నేను నయనతార గురించి చెడుగా మాట్లాడానని, మహిళల గురించి చెడుగా మాట్లాడానని గతంలో అన్నారు. పార్టీలో ఉండడానికి అర్హత లేదని తిట్టారు. నన్ను పార్టీ నుంచి పంపించానికి మీరెవరు? నేనే బయటకు వెళ్తున్నా? మీ పార్టీలో నయనతార ఎవరు? ఉదయనిధితో నయనతార సహజీవనం చేస్తోందా? అయినా అవన్నీ నేను పట్టించుకోను.'' అని వ్యాఖ్యానించారు.

చదవండి: సీఎం ‘అక్రమ సంతానం’ వ్యాఖ్యలపై రాజా క్షమాపణ

అయితే ఈ వ్యాఖ్యాలపై సింగర్‌ చిన్మయి శ్రీపాద ఘాటుగా స్పందించారు. ట్విటర్‌ వేదికగా ‘రాధా రవి నోరు జారి చేసిన వ్యాఖ్యాలతో అలసిపోయాను. ఇతను బహిరంగంగానే దుర్భాషలడుతున్నాడు, వేధింపులుకు గురిచేస్తున్నాడు. ఒక పార్టీ అతన్ని స్టార్ క్యాంపెయినర్‌గా ఎందుకు తీసుకుంటుంది?. ఇంకా రాజా.. రాధా రవిలాంటి వారికే మనం ఓటు వేసి అధికారంలో కూర్చోబెడతాం’ అంటూ వ్యంగ్యంగా ట్వీట్‌ చేశారు. కాగా 2019లోనూ నయనతారపై రాధా రవి అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వ్యాఖ్యలపై అప్పట్లో పెద్ద దుమారమే చెలరేగింది. దీనిపై నయన్‌ కూడా స్పందిస్తూ.. మీకు జన్మనిచ్చిన తల్లి కూడా మహిళే అని రాధారవిపై మండిపడ్డారు. అయినప్పటికీ ఆయనలో మాత్రం మార్పు రాకపోగా.. తాజాగా మరోసారి అదే తరహాలో దిగజారుడు వ్యాఖ్యలు చేశారని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Honestly I am sick and tired of this man and his abuse.

This man is openly abusive, a molester, a harasser!! Why would a party hire him as a star campaigner?

DMKs A Raja or Radha Ravi - they’re all the same kinda abusive men that we have voted for and made powerful. https://t.co/4qZ3s87bWD

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) March 31, 2021