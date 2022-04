కిచ్చా సుదీప్ చెప్పింది కరెక్ట్.. కర్ణాకట సీఎం బసవరాజ్‌ బొమ్మై

కన్నడ స్టార్‌ కిచ్చా సుదీప్‌, బాలీవుడ్‌ హీరో అజయ్‌ దేవగణ్‌ మధ్య తలెత్తిన హిందీ భాషా వివాదం ప్రస్తుతం కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి వరకు చేరింది. కన్నడ సూపర్‌స్టార్‌ కిచ్చ సుదీప్‌కు మద్దతుగా సీఎం బసవరాజ్‌ బొమ్మై నిలిచారు. ఆ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. భాషా ప్రాతిపదికన రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయని, కాబట్టి ప్రాంతీయ భాషలు చాలా ముఖ్యమైనవని సీఎం పేర్కొన్నారు. సుదీప్‌ మాటలు సరైనవేనని, దానిని అందరూ అర్థం చేసుకొని గౌరవించాలని సీఎం బొమ్మై సూచించారు. కాగా ఇప్పటికే కర్ణాటక సీఎం సిద్ధ రామయ్య, కాంగ్రెస్‌ నేత డీకే శివకుమార్‌ కిచ్చ సుదీప్‌ మాటలకు మద్దతిచ్చారు.

కాగా బాలీవుడ్‌, కన్నడ సూపర్‌ స్టార్ల మధ్య హిందీ వార్‌ నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ముందుగా ఓ సినిమా ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్న సుదీప్‌.. దక్షిణాది సినిమాలు బాక్సాఫిస్‌ వద్ద రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్నాయని, హిందీలోకి డబ్‌ అయి బాలీవుడ్‌ సినిమాల కంటే ఎక్కువ వసూళ్లు రాబడుతున్నాయని అన్నారు. అలాగే ఇకపై హిందీ జాతీయ భాష కాదని చెప్పారు. సుదీప్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దూమారం రేపాయి.

అయితే సుదీప్‌ వ్యాఖ్యలపై బాలీవుడ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ అజయ్‌ దేవగణ్‌ వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. బ్రదర్‌ కిచ్చా సుదీప్... మీ అభిప్రాయం ప్రకారం హిందీ జాతీయ భాష కానప్పుడు... మీ మాతృభాష సినిమాలను హిందీలోకి ఎందుకు డబ్ చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. హిందీ ఇంతకమందు, ఇప్పుడు, ఎప్పటికీ మన జాతీయ భాషే. జన గణ మన' అని ట్వీట్ చేశారు. మరోవైపు వీరిద్దరి మాటల యుద్ధంపై పలువురు తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నారు.

And sir @ajaydevgn ,, I did understand the txt you sent in hindi. Tats only coz we all have respected,loved and learnt hindi. No offense sir,,,but was wondering what'd the situation be if my response was typed in kannada.!! Don't we too belong to India sir. 🥂

మరోవైపు తాను మాట్లాడిన మాటలు ట్రాన్స్‌లేషన్‌ పొరపాటు వలన తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారనీ సుదీప్‌ వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. ‘అజయ్‌ సార్‌.. మీరు హిందీలో చేసిన ట్వీట్‌ నాకు అర్థం అయ్యింది. అందరం హిందీని గౌరవిస్తాము. కాబట్టి హిందీని ప్రేమించాము, నేర్చుకున్నాను. గౌరవించాము. మనమందరం నేను హిందీ భాషను గౌరవిస్తాను, ప్రేమిస్తాను, కేవలం ట్రాన్స్‌లేషన్‌ వల్ల పొరపాటు జరిగింది. కానీ నేను ఇప్పుడు కన్నడలో రిప్లై ఇస్తే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందని ఆలోచిస్తున్నా. మనమంతా కూడ భారతదేశానికి చెందిన వాళ్లమే కదా సార్‌. అంటూ రీట్వీట్‌ చేశారు.

Hello @ajaydevgn sir.. the context to why i said tat line is entirely different to the way I guess it has reached you. Probably wil emphasis on why the statement was made when I see you in person. It wasn't to hurt,Provoke or to start any debate. Why would I sir 😁 https://t.co/w1jIugFid6

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) April 27, 2022