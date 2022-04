ముంబై: శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్‌కు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ షాక్ ఇచ్చింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద సంజయ్ రౌత్ భార్య వర్షా రౌత్ సహా ముగ్గురి రూ.11.15 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది. జప్తు చేసిన ఆస్తుల్లో రూ. 9 కోట్లు విలువ చేసే అలీబాగ్‌లోనిr 8 స్థలాలతోపాటు ముంబైలోని దాదార్‌ శివారులో ఉన్న రూ. 2 కోట్ల విలువైన ఓ ఫ్లాట్‌ ఉన్నాయి. ముంబైలోని పత్రచాల్ రీ-డెవలప్‌మెంట్‌కు సంబంధించి రూ.1,034 కోట్ల విలువైన భూ కుంభకోణం కేసులో భాగంగా ఈ జప్తు జరిగినట్టు ఈడీ పేర్కొంది.

కాగా 2007లో అప్పటి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం పత్రచాల్‌ ప్రాంతంలో 3వేల ఫ్లాట్లు నిర్మించడానికి గురుఆశీష్ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌కు 1034కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్ట్ కేటాయించింది. ఇందుకోసం 47 ఎకరాల భూమిని ఈ కంపెనీకి అప్పగించింది. గురుఆశీష్ కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ డైరెక్టర్లలో ఒకరైన ప్రవీణ్‌ రౌత్‌.. శివసేన సీనియర్ నేత సంజయ్ రౌత్‌కు అత్యంత సన్నిహితుడు. ప్రవీణ్ రౌత్ భార్య మాధురి సంజయ్‌ రౌత్ సతీమణి వర్షకు 55లక్షలు వడ్డీలేని రుణం ఇచ్చినట్టు ఈడీ విచారణలో తేలింది. అంతేకాక, మాధురి, వర్షా కలిసి ఆలీబాగ్‌లో ఓ భూమి కూడా కొనుగోలుచేశారు. ఈ ల్యాండ్ డీల్‌పైనా ఈడీ కూపీ లాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రౌత్ ఆస్తులు అటాచ్ చేసింది.

ఇక ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఫిబ్రవరి 4న మనీలాండరింగ్‌ కింద బిజినెస్‌ మెన్‌ ప్రవీణ్ రౌత్‌ను ఈడీ అరెస్టు చేసింది. ఆ తర్వాత ఛార్జిషీటు కూడా నమోదు చేసింది. పీఎంసీ బ్యాంక్ మోసం కేసుకు సంబంధించిన మరో మనీ లాండరింగ్ కేసులో గత ఏడాది సంజయ్ రౌత్ భార్య వర్షా రౌత్‌ను కూడా ఈడీ ప్రశ్నించింది. ప్రవీణ్ రౌత్ భార్య మాధురితో వర్షా రౌత్‌కు సంబంధాలున్నాయనే అనుమానంతో ఈడీ ఆమెను ప్రశ్నించింది.

#WATCH "... I'm not one to get scared, seize my property, shoot me, or send me to jail, Sanjay Raut is Balasaheb Thackeray's follower & a Shiv Sainik, he'll fight & expose everyone. I'm not one to stay quiet, let them dance. The truth will prevail": Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/UzIdBKN9mc

— ANI (@ANI) April 5, 2022