రైలు ప్రమాదం: పట్టాలు తప్పిన సబర్మతి-ఆగ్రా సూపర్ ఫాస్ట్

జైపూర్‌: రాజస్థాన్‌​లోని అజ్మీర్‌లో రైలు ప్రమాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. సబర్మతి-ఆగ్రా సూపర్ ఫాస్ట్ రైలు ఇంజిన్‌తో సహా నాలుగు కోచ్‌లు పట్టాలు తప్పడంతో ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ప్రయాణీకులు ఎవరూ చనిపోలేదు. కానీ, కొంతమందికి స్వల్ప గాయాలు కావడంతో వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

వివరాల ప్రకారం.. అజ్మీర్‌లోని మదార్ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో సబర్మతి-ఆగ్రా సూపర్ ఫాస్ట్ రైలు ఇంజిన్‌తో సహా నాలుగు కోచ్‌లు పట్టాయి తప్పాయి. ఈ ఘటన అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో జరిగినట్టు రైలు ప్రయాణికులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి సమాచారం అందిన వెంటనే రెస్క్యూ బృందాలు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నాయి.

Another trainwreck on @AshwiniVaishnaw watch! 🙄

Many coaches including the Engine of Train # 12548, Sabarmati Express derailed at Madar station near Ajmer.

The incompetent #AshwinVaishnaw is systematically destroying #IndianRailways so it can be sold to Adani!#TrainAccident pic.twitter.com/afaPZj7xWb

— Kaleshi Bua (Jashodaben Ka Parivar) 📎 (@KaleshiBua) March 18, 2024