జైపూర్‌: రూ.17.5 లక్షలు పెట్టి కారు కోనుగోలు చేసిన ఓ వ్యక్తికి ఆ సంతోషం కొద్ది రోజులు కూడా లేకుండాపోయింది. తరచూ సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తి కారు మొరాయిస్తోంది. షోరూంకు తీసుకెళ్లి రెండు సార్లు రిపేరు చేయించినా పరిస్థితిలో మార్పు లేదు. వారు సమస్యను పరిష్కరించడం లేదు, సరైన స్పందనా లేదు.

ఈసారి మళ్లీ కారు మొరాయించడంతో దాన్ని షోరూంకు తీసుకెళ్లేందుకు అతడు వినూత్నంగా ఆలోచించాడు. రెండు గాడిదలతో కారును షోరూం వరకు లాక్కెళ్లాడు. డీలర్‌పై తనదైన శైలిలో నిరసన వ్యక్తం చేశాడు. రాజస్థాన్ ఉదయ్‌పూర్‌లోని సుందర్‌వాస్‌ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

Angry car owner called the showroom but they didn't help. So, he used donkeys to pull his car. Watch why he did that.#hyundai #donkeypullcar #creta pic.twitter.com/uSVNSWvxMW

