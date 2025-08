మరోసారి పాక్‌ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఉల్లంఘన

ఢిల్లీ: ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ తర్వాత పాకిస్తాన్‌ తొలిసారి కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనకు పాల్పడింది. మంగళవారం(ఆగస్టు5)పాక్‌ సైన్యం జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని పూంచ్ జిల్లా మాంకోట్ సెక్టార్ వద్ద కాల్పులకు తెగబడింది.

పాకిస్తాన్ సైన్యం జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని పూంచ్ జిల్లా మాంకోట్ సెక్టార్ వద్ద కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించింది. ఈ కాల్పుల ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత తొలిసారి జరిగింది. పాక్‌ సైన్యం కాల్పులకు తెగబడడంతో భారత సైతం మెరుపు వేగంతో స్పందించింది. పాక్‌ దాడుల్ని సమర్ధవంతంగా తిప్పికొట్టింది. భారత్‌-పాక్‌ బలగాల మధ్య సుమారు 15 నిమిషాల పాటు కాల్పులు కొనసాగాయి.

పాక్‌ ముష్కరులు పహల్గాంలో 26 మంది పర్యాటకులు ప్రాణాల్ని ప్రాణాలు తీశారు. అందుకు ప్రతీకారేచ్ఛతో రగిలిపోయిన భారత్‌ ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ను చేపట్టింది. పీవోకే,పాక్‌లోని తొమ్మిది ఉగ్రవాద స్థావరాలపై దాడులు జరిపింది. వాటిని నేలమట్టం చేసింది. ఈ దాడుల్లో జైష్ ఎ మొహమ్మద్ చీఫ్ మసూద్ అజార్ కుటుంబ సభ్యులు సహా పలువురు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు.

ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌పై ప్రధాని మోదీ వర్షకాల సమావేశాల్లో మాట్లాడారు. భారత్‌ ఉగ్రవాదంపై తేలికగా స్పందించదు అని స్పష్టం చేశారు.

న్యూక్లియర్ బెదిరింపులకు తలవంచే ప్రసక్తే లేదని చెప్పారు.ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ ఇంకా ముగియలేదు’అని హెచ్చరించారు.

🇵🇰 Pakistan Violates Ceasefire in 🇮🇳 Poonch’s Krishna Ghati Sector on Article 370 Nullification Anniversary.

On August 5, 2025, coinciding with the sixth anniversary of the revocation of Article 370, 🇵🇰 Pakistani troops violated the ceasefire along the Line of Control (LoC) in… pic.twitter.com/lyMEQKcLfj

