కటక్‌: ఒడిషాలో మహిళా క్రికెటర్‌ మిస్సింగ్‌ కేసు విషాదంగా ముగిసింది. కనిపించకుండా పోయిన రాజశ్రీ స్వాయిన్‌(26) మృతదేహాన్ని పోలీసులు స్వాధీన పర్చుకున్నారు. నేషనల్‌ టోర్నీ టీంలో చోటు దక్కకపోవడంతో ఆమె మానసికంగా కుంగిపోయిందని తెలుస్తోంది. ఆపై కటక్‌ జిల్లా పరిధిలోని అటవీ ప్రాంతంలో చెట్టుకు వేలాడుతూ విగత జీవిగా కనిపించిందామె. అయితే.. ఆమె మృతిపై పలు అనుమానాలు చోటుచేసుకున్నాయి ఇప్పుడు.

కటక్‌ జిల్లా అథాఘడ్‌ ఏరియా గురుదిఝాటియా అడవుల్లో ఓ చెట్టుకు వేలాడుతున్న ఆమె మృతదేహాన్ని శుక్రవారం సాయంత్రం స్థానిక పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ సమీపంలోనే ఆమె స్కూటీని పోలీసులు కనుగొన్నారు. ఆ కారడవిలో ఆమె చెట్టుకు అలా ఎలా ఉరేసుకుని ఉంటుందా? అనే సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. అనుమానాదాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. కేసును అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు చేస్తామని, పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక వస్తే రాజశ్రీ మృతిపై ఓ స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని డీసీపీ పినాక్‌ మిశ్రా వెల్లడించారు.

పూరి జిల్లాకు చెందిన రాజశ్రీ స్వాయిన్‌.. రైట్‌ హ్యాండ్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌, మిడిల్‌ ఆర్డర్‌ బ్యాట్స్‌ఉమెన్‌. పుదుచ్చేరిలో జరగబోయే జాతీయ స్థాయి పోటీల కోసం ఒడిషా క్రికెట్‌ అసోషియేషన్‌ నిర్వహిస్తున్న శిక్షణకు వెళ్లింది. అయితే.. సెలక్షన్స్‌లో ఫైనల్‌ టీంకు ఆమె ఎంపిక కాలేదు. దీంతో ఆమె రోజంతా(జనవరి 11వ తేదీన) ఏడుస్తూనే ఉందని, ఆ తర్వాతే హోటల్‌ నుంచి కనిపించకుండా పోయిందని తోటి క్రీడాకారిణి ఒకరు వెల్లడించారు. ఫోన్‌ ద్వారా ప్రయత్నించినా ఆమె స్పందించకపోవడంతో.. జనవరి 12వ తేదీన మంగళబాగ్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కోచ్‌ పుష్పాంజలి బెనర్జీ ఫిర్యాదు చేశారు. మిస్సింగ్‌ కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే..

క్రికెటర్‌ రాజశ్రీ మరణంపై అనుమానాలు ఉన్నాయని బాధిత కుటుంబం అంటోంది. ఆమె ఒంటిపై గాయాలు ఉన్నాయని, కంటి ప్రాంతంలో గాయాలు ఉన్నాయని చెబుతోంది. మెరుగైన ప్రదర్శన ఇచ్చినా కూడా రాజశ్రీని సెలక్షన్‌ కమిటీ ఎంపిక చేయలేదనే ఆరోపణలు చేస్తోంది ఆమె కుటుంబం. అయితే..

Odisha | Body of a woman cricketer from Odisha, Rajashree Swain found dead inside a dense forest near Cuttack city. Her body was found hanging from a tree. She was missing since Jan 11, and her coach had filed a complaint on 12th Jan: Pinak Mishra, DCP, Cuttack (13.01) pic.twitter.com/MkHzrNMDwk

