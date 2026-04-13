కార్మికుల నిరసన హింసాత్మకం.. కార్లకు నిప్పు

యూపీ: నోయిడా గార్మెంట్ కార్మికుల నిరసన ఉద్రిక్తంగా మారింది. వేతనాలు పెంచాలని ఆందోళన చేపడుతున్న ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారింది. ఆందోళన కారులు అక్కడ ఉన్న కార్లకు నిప్పంటించారు. వాహనాలు, ఆస్తులు ధ్వంసం చేసి రాళ్ల దాడి చేశారు. దీంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారడంతో వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు ఆందోళన కారులపై టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించి పరిస్థితులను అదుపులోకి తెచ్చారు.
కాగా కనీస వేతనాలు పెంచాలని, ఓవర్టైమ్కు రెట్టింపు పేమెంట్ చెల్లించాలని ఫ్యాక్టరీలో భద్రతా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచాలని నోయిడాలోని ఫేజ్-2లో, తమ జీతాల పెంపు డిమాండ్ చేస్తూ ఒక కంపెనీకి చెందిన భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగులు శనివారం నిరసన చేపట్టారు. ఈ రోజు అది హింసాత్మకంగా మారింది. దీంతో తదుపరి ఎలాంటి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తకుండా పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసులను మోహరించారు.
#WATCH | Uttar Pradesh: Vehicles and properties vandalised and stones pelted in Phase 2 of Noida where a large number of employees of a company gathered in protest over their demands for a salary increment. Heavy Police deployment made here to bring the situation under control.… pic.twitter.com/1B0axJZSBN
— ANI (@ANI) April 13, 2026