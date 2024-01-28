Nitish Kumar: బీహార్ సీఎంగా నితీష్ ప్రమాణం..
పట్నా: బీహార్లో మరో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరింది. బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా తొమ్మిదో నితీష్ కుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రాజ్భవన్లో నితీష్ కుమార్తో గవర్నర్ రాజేంద్ర ప్రమాణం స్వీకారం చేయించారు.
అనంతరం, బీజేపీ నుంచి సామ్రాట్, విజయ్ సిన్హా, ప్రేమ్ కుమార్ ప్రమాణం. జేడీయూ నుంచి బిజేంద్ర ప్రసాద్, విజయ్ కుమార్ చౌదరీ మంత్రులుగా ప్రమాణం స్వీకారం చేశారు. ఈ ప్రమాణ కార్యక్రమానికి బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా హాజరయ్యారు. కాగా, నితీష్ కుమార్ బీజేపీ, ఎల్జేపీ మద్దతుతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశారు.
#WATCH | Nitish Kumar takes oath as Bihar CM for the 9th time after he along with his party joined the BJP-led NDA bloc.#BiharPolitics pic.twitter.com/v9HPUQwhl3
— ANI (@ANI) January 28, 2024
#WATCH | Nitish Kumar takes oath as Bihar CM for the 9th time after he along with his party joined the BJP-led NDA bloc. pic.twitter.com/ePGsqvusM3
— ANI (@ANI) January 28, 2024
#WATCH | Bihar: BJP leader Vijay Sinha takes oath as a cabinet minister. pic.twitter.com/Dkk9wXQHNR
— ANI (@ANI) January 28, 2024