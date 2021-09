సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: అత్యుత్తమ విద్యాసంస్థల జాబితాలో తెలుగు రాష్ట్రాలు మెరిశాయి. టాప్‌ టెన్‌లో తెలంగాణలోని హెచ్‌సీయూ మెరవగా, ఏపీలోని ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం టాప్‌ 20లో నిలిచింది. కాగా దేశవ్యాప్తంగా అత్యుత్తమ విద్యా సంస్థగా బెంగళూరులోని ఇండియ‌న్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ యూనివ‌ర్సీటీ (IISU) ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ వివరాలను కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధ‌ర్మేంద్ర ప్ర‌ధాన్ ప్రకటించారు. దేశంలో టాప్ 100 విద్యా సంస్థ‌ల‌కు కేంద్ర విద్యాశాఖ గురువారం ర్యాంకింగ్స్‌ ప్రకటించింది. టాప్ 100 విభాగంలో తెలంగాణ‌, ఏపీకి చెందిన ప‌లు విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాలలు చోటు సంపాదించుకున్నాయి. పలు కేటగిరీలవారీగా కూడా ర్యాంకింగ్స్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ ర్యాంకులను ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్‌ ప్రతియేటా విడుదల చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది కూడా విడుదల చేసింది.

విశ్వవిద్యాలయాలు

మొదటి స్థానం: బెంగళూరులోని ఇండియ‌న్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ యూనివ‌ర్సీటీ (ఐఐఎస్‌యూ)

ఆరోస్థానం: హైదరాబాద్‌లోని యూనివ‌ర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్‌ (హెచ్‌సీయూ)

ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం 24వ ర్యాంక్‌, ఎస్వీ విశ్వవిద్యాలయం 54వ ర్యాంక్‌

పరిశోధ‌న‌ విభాగం

క‌ర్ణాట‌క‌లోని ఇండియ‌న్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్‌కు తొలి ర్యాంక్

హైద‌రాబాద్ ఐఐటీకి 15వ ర్యాంక్‌

హైద‌రాబాద్ సెంట్ర‌ల్ యూనివర్సిటీకి 25వ ర్యాంక్‌

ఫార్మ‌సీ

హైద‌రాబాద్ నేష‌న‌ల్ ఫార్మా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్‌కు ఆరో ర్యాంక్

కాక‌తీయ విశ్వవిద్యాలయం 48వ ర్యాంక్

అనురాగ్ విశ్వవిద్యాలయం 61

విష్ణు ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు 72

ఆంధ్రప్రదేశ్‌

ఏయూ ఫార్మా కళాశాలకు 30వ ర్యాంక్‌

పద్మావ‌తి మ‌హిళా విశ్వ‌విద్యాల‌యానికి 40వ ర్యాంక్

ఎస్వీ విశ్వవిద్యాలయానికి 54

రాఘ‌వేంద్ర ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు 55వ ర్యాంక్

చ‌ల‌ప‌తి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు 69వ ర్యాంక్‌

కళాశాలలు

తెలంగాణ: న‌ల్సార్ విశ్వవిద్యాలయానికి మూడో ర్యాంక్, ఇక్పై ఫౌండేష‌న్ ఫర్ హైయ‌ర్ ఎడ్యుకేష‌న్ 29

ఓవ‌రాల్ ర్యాంకింగ్స్‌లో

వ‌రంగ‌ల్ నిట్‌ (NIIT)కు 59వ ర్యాంక్, ఐఐటీ హైద‌రాబాద్‌కి 16, సెంట్ర‌ల్

యూనివ‌ర్సిటీకి 17, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి 62, ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయానికి 48, ఎస్వీ విశ్వవిద్యాలయానికి 92

మెడిక‌ల్ కళాశాల విభాగం

నారాయ‌ణ వైద్య కళాశాలకు 43వ ర్యాంక్‌

ఆర్కిటెక్చ‌ర్ విభాగం

ఏపీలోని స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఆర్కిటెక్చ‌ర్ 8వ ర్యాంక్,

మేనేజ్‌మెంట్

గుజరాత్‌ ఐఐఎమ్‌కు మొదటి ర్యాంక్

ఇక్ఫై హైద‌రాబాద్‌కు 27వ ర్యాంక్

ఏపీలోని కేఎల్ ఇంజ‌నీరింగ్ కళాశాలకు 38వ ర్యాంక్‌

క్రియా విశ్వవిద్యాలయానికి 50వ ర్యాంక్‌

తెలంగాణ‌లోని ఐఐఎమ్ టీకి 63వ ర్యాంక్ వచ్చాయి.



I congratulate all the premiere institutions from across India who topped the rankings in their respective categories— overall, universities, engineering, management, college, pharmacy, medical, architecture, law, dental and research institutions. pic.twitter.com/XPWzDZcCpI

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 9, 2021