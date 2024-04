జైపూర్‌ : ఆదివాసీల సంక్షేమాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ విస్మరించిందని, 60 ఏళ్ల పాలనలో దేశానికి రాష్ట్రపతిగా అర్హులైన ఆదివాసి బిడ్డలే దొరకలేదా అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మండిపడ్డారు. రాజస్థాన్‌ బన్‌స్వారలో బీజేపీ లోక్‌సభ అభ్యర్ధి మహేంద్రజీత్ సింగ్ మాలవీయకు మద్దతుగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు.

ఈ ప్రచారంలో కాంగ్రెస్‌పై ప్రధాని మోదీ విరుచుకుపడ్డారు. ఆదివాసీలకు పాలించడం రాదా? కాంగ్రెస్ బుద్ధి చూడండి. కానీ బీజేపీ అలా కాదు. 2014లో మీరు మమ్మల్ని (బీజేపీని) ఆశీర్వదించారు. ఇప్పుడు గిరిజన కుమార్తె దేశానికి రాష్ట్రపతి అయ్యారు. ఇది బాబాసాహెబ్ ఇచ్చిన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి అని అన్నారు.

పేదల సంక్షేమానికి బీజేపీ కట్టుబడి ఉందని, నిజాయితీగా పనిచేస్తోందని, అయితే కాంగ్రెస్ మాత్రం భయం, ఆకలి, అవినీతిని తన దుకాణంలో అమ్ముకుంటోందని మోదీ ఎద్దేవా చేశారు.

